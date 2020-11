“Trùm” cho vay nặng lãi Chúc Nhị vừa bị bắt có bị phạt tù?

Như Dân Việt đưa tin, trước đó, đêm 6/11, Chúc Nhị tên thật là Lê Mai Anh, SN 1962, trú tại đường Bồ Xuyên, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình cử hai con nuôi là Đỗ Văn Hùng (29 tuổi, trú xã Thái Học, huyện Thái Thụy) và Hoàng Long Bách (35 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) hắt chất bẩn trộn sơn vào cửa nhà vợ chồng anh Dũng trú phường Tiền Phong.



Mục đích gây áp lực để anh Dũng đứng ra trả nợ cho anh vợ hoặc ép vợ chồng Dũng bảo người thân trả nợ. Tiếp nhận thông tin trình báo, Công an TP.Thái Bình bắt Hùng và Bách vào sáng 7/11. Từ lời khai của hai nghi can, công an bắt tiếp Chúc Nhị.

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Mai Anh hay còn gọi là Chúc Nhị.

Theo nhà chức trách, Chúc Nhị là "trùm" cho vay nặng lãi ở Thái Bình. Công an thành phố đang củng cố chứng cứ ông ta và đồng phạm về tội hủy hoại tài sản người khác và cho vay nặng lãi. Đối tượng Chúc Nhị đã từng có 1 tiền án (5 năm tù) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho hay, vụ việc bị ném chất bẩn vào nhà đã từ lâu không còn là chuyện thường nhật.

Có những vụ việc đối tượng tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà người khác với mục đích đe dọa để đòi nợ hoặc chiếm đoạt tài sản và cũng có những vụ vì mâu thuẫn cá nhân mà cố tình ném chất bẩn vào nhà gây thiệt hại tài sản của người khác hết sức nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự khiến người dân hoang mang.

Tùy từng trường hợp cụ thể, tùy tính chất, mức độ hành vi mà cơ quan chức năng sẽ có cách xử lý khác nhau.

Nếu đối tượng tạt sơn, chất bẩn vào nhà người khác với mục đích đe dọa để đòi nợ hoặc chiếm đoạt tài sản thì người vi phạm có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Nếu vì mâu thuẫn cá nhân mà cố tình ném chất bẩn vào nhà gây thiệt hại tài sản của người khác thì có thể bị xử lý về tội hủy hoại tài sản.

Theo luật sư Bình, trên thực tế, những hành vi ném chất bẩn, đe dọa công dân còn ẩn chứa nhiều dấu hiệu của tội phạm, như tội cho vay lãi nặng (điều 201 Bộ luật hình sự 2015).

Sau đó, các đối tượng dùng phương thức đòi nợ theo kiểu tín dụng đen là sử dụng các hành vi trái pháp luật, uy hiếp về tinh thần để đòi nợ.

Với hành vi tạt sơn, tạt chất bẩn vào nhà người khác như nêu trên thì tùy tính chất, mức độ của hành vi có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cụ thể, Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng, chống bạo lực gia đình đã quy định:

Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi: ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác theo quy định tại (điểm d, khoản 2, điều 5 Nghị định 167/2013).

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, nếu bị hư hỏng tài sản, đồ đạc, chủ nhà có quyền yêu cầu người ném chất bẩn vào nhà phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra, hành vi còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nghiêm trọng hơn, hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác có thể bị xử lý hình sự.

Trong vụ việc nêu trên, cơ quan chức năng xác minh làm rõ nếu hành vi hắt chất bẩn trộn sơn vào cửa nhà vợ chồng anh Dũng trú phường Tiền Phong nhằm mục đích gây áp lực để anh Dũng đứng ra trả nợ cho anh ta.

Hoặc ép vợ chồng Dũng bảo người thân trả nợ mà đủ căn cứ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo điều 201, Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Mức phạt của tội danh này thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, cao nhất là phạt 3 năm tù.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ việc cố ý làm hư hỏng tài sản đã diễn ra nhiều lần hay chưa, hoặc tài sản bị hỏng không sử dụng được.

Tuỳ theo mức độ thiệt hại cơ quan chức năng sẽ xem xét xử phạt vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo điều 178 Bộ Luật hính sự 2015.

Nếu như Chúc Nhị bị truy tố thêm tội "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" thì có thể bị phạt tù thấp nhất là 6 tháng tù, cao nhất là 20 năm tù.