Trung Quốc nới lỏng "lệnh cấm" văn hóa Hàn Quốc

Báo cáo của giới chức Trung Quốc cho biết, động thái này là "cột mốc biểu tượng" để dần dần xóa bỏ sự đóng băng văn hóa kéo dài nhiều năm giữa hai nước. Từ lâu, văn hóa Hàn Quốc, vốn đã vắng bóng trên truyền hình, nền tảng phát video trực tuyến chính thức hoặc rạp chiếu phim.



"Saimdang: Bitui Ilgi" (Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng) được phát sóng tại Trung Quốc. (Ảnh: poster phim).

Mango TV, được kiểm soát bởi Hunan Broadcasting System, đã phát hành bộ phim "Saimdang: Bitui Ilgi" (Sư Nhâm Đường, Nhật ký ánh sáng -PV) do đài SBS sản xuất trên nền tảng của mình cho khán giả. Nhiều khán giả trẻ Trung Quốc không giấu sự háo hức đối với bộ phim hư cấu lấy bối cảnh triều đại Joseon. Ở các thị trường khác, bộ phim còn được gọi với những cái tên khác nhau là "Saimdang: Soulmate Across Time", "Saimdang: Light's Diary", "Saimdang: Herstory" và "Saimdang: Memoir of Colors".

Tại các rạp chiếu phim, "chiến tranh lạnh" về văn hóa kéo dài đã kết thúc vào ngày 3/12, khi các quan chức cho phép phát hành bộ phim hài Hàn Quốc năm 2020 "Oh! My Gran" (hay còn gọi là "Oh! Moon-Hee"), bộ phim Hàn Quốc đầu tiên lên màn ảnh rộng Trung Quốc sau sáu năm. Tuy nhiên, doanh thu từ bộ phim thu về không tốt, nó hầu như không nhận được bất kỳ suất chiếu nào trên toàn quốc và cuối cùng chỉ thu về 454.000 đô la.

Bộ phim Hàn Quốc cuối cùng phát hành tại Trung Quốc là "The Assassination" năm 2015 do Choi Dong-hoon đồng biên kịch và đạo diễn.

"Saimdang" được hoàn thành vào năm 2016 và phát sóng tại Hàn Quốc vào năm 2017, nhưng số phận của nó ở Trung Quốc vẫn còn trong tình trạng lấp lửng kể từ đó. Mặc dù Mango TV đã có bản quyền phim từ rất sớm và sẵn sàng cho việc phát sóng cùng lúc tại hai quốc gia, nhưng mọi kế hoạch đều thất bại do Trung Quốc phát lệnh cấm văn hóa Hàn. Bộ phim nhận được sự ủng hộ từ Mango Entertainment của Trung Quốc và Tập đoàn giải trí Emperor của Hồng Kông.

Với sự xuất hiện của Lee Young-ae, Song Seung-heon, Yang Se-jong và Oh Yun-ah, bộ phim đã được tiên đoán như một "cú hích" để trở lại với khán giả của ngôi sao hàng đầu Lee Young-ae.

Lee Young-ae là diễn viên truyền hình xứ Hàn đầu tiên được chính thức lên sóng tại Trung Quốc. (ảnh: IT).

Đan xen giữa quá khứ và hiện tại, "Saimdang" kể câu chuyện về một giảng viên lịch sử nghệ thuật phát hiện ra cuốn nhật ký đã bị thất lạc từ lâu của Shin Saimdang, một nữ họa sĩ và nhà thơ nổi tiếng trong Thời đại Joseon.

Người hâm mộ Đại lục đã từng xem nội dung Hàn Quốc qua các trang vi phạm bản quyền rất khó chịu với công việc phải xem lồng tiếng cho bộ phim. Trong những năm qua, cộng đồng người hâm mộ đã quen với việc nghe bản gốc tiếng Hàn được trình bày với phụ đề tiếng Trung.

Trước đó, kể từ tháng 11/2016, các nghệ sĩ xứ Hàn bị hạn chế quảng bá ở Trung Quốc. Lý do vì hai nước căng thẳng do Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD (phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối).

Lệnh cấm quy định toàn bộ dự án hợp tác Trung - Hàn sẽ không được công chiếu. Ngôi sao Hàn không được phép tổ chức sự kiện ở Trung. Phim truyền hình Hàn hoặc phim có sự xuất hiện của diễn viên người Hàn không được lên sóng. Đồng thời, các loại hàng hóa cũng bị cấm xuất khẩu sang quốc gia này…