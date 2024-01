Trung ương Đoàn tặng quà Tết cho nông dân, người lao động, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An

Sáng 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Sabeco tổ chức Chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" tại huyện Diễn Châu; thăm, tặng quà Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Đồn Biên phòng xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, mạnh thường quân khác.



Tham dự chuỗi hoạt động có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; chị Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, anh Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và đại diện các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn; Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng các suất quà cho người dân Nghệ An. Ảnh: D.T

Chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" trong khuôn khổ Chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo" năm 2024 với mục tiêu tri ân những đóng góp của các lực lượng tuyến đầu, những người đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế và an ninh chủ quyền của Việt Nam.

Chương trình cũng đồng thời tôn vinh truyền thống văn hóa ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, lan tỏa tinh thần đoàn kết, đoàn viên và sẻ chia yêu thương trong cộng đồng.

Chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc" được triển khai tại 25 tỉnh, thành trên cả nước, với hơn 10.400 phần quà Tết được trao cho các công nhân, lao động, các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng bộ đội biên phòng.

Trung ương Đoàn tặng quà, bản đồ Việt Nam cho Hải đội 137 (Nghi Lộc, Nghệ An). Ảnh: D.T

Tại Nghệ An, chương trình đã trao tặng các suất quà ý nghĩa cho 350 người lao động. Mỗi suất quà có giá trị 700.000 đồng, bao gồm bao lì xì 300.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm ngày Tết.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ, nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, biển đảo", hằng năm, cứ vào dịp đón Tết Nguyên đán, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo".

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Đồng thời, tri ân, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân; động viên, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới, biển, đảo để cùng đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, nằm trong chuỗi các hoạt động "Xuân biên giới - Tết biển đảo", đoàn công tác của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rất vui mừng khi được tới thăm, chúc Tết, tặng quà bà con, thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

Tham gia chương trình, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Sao Á D.C trao tặng 1.000 suất quà trị giá 500 triệu đồng cho người dân huyện Nghi Lộc và Yên Thành.

Trong thời gian qua, Nghệ An được biết đến là địa phương đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Đời sống của nhân dân ngày càng tốt hơn, lực lượng thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo góp sức trẻ vào thành tích chung của địa phương.

Bước sang năm 2024, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn mong muốn Nghệ An tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi mới, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình "Xuân biên giới - Tết biển đảo", đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã trao tặng hơn 600 suất quà Tết đến với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghi Xuân và xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Cùng ngày, đoàn công tác thăm, tặng quà Hải đội 137, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Đồn Biên phòng xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu với tổng giá trị các suất quà là 35 triệu đồng và 20 bản đồ Tổ quốc tại hai đơn vị.