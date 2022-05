Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam và vợ đã ly hôn

Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Trần Văn Nam - cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Trần Thanh Liêm - cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành - cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Khi hành vi phạm tội “có nguy cơ bại lộ”, ông Nam tổ chức họp, ra văn bản ghi lùi ngày nhằm che giấu sai phạm của mình cùng đồng phạm ở Bình Dương.

Trong vụ việc này, ông Nam bị cho là vào năm 2012 - 2013 đã ký văn bản giao đất 2 khu đất có diện tích lần lượt 43ha và 145ha với giá rẻ hơn quy định cho Tổng Cty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Cty SX - XNK), gây thiệt hại hơn 761 tỷ đồng.

Ngày 27/7/2021, ông Trần Văn Nam bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam. Theo nguồn tin của Dân Việt, trước đó 18 ngày, TAND TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã ra Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của vợ chồng ông Trần Văn Nam.

Cụ thể, ngày 9/7/2021, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã có bản án số 142/2021/QĐST-HNGĐ về việc công nhận thuận tình ly hôn giữa ông Trần Văn Nam và vợ là bà P.M.H.

Việc thuận tình ly hôn giữa bà H. và ông Nam được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải ngày 1/7/2021. Về tài sản chung, ông Nam và bà P.M.H không yêu cầu tòa giải quyết.

Theo nguồn tin, bà H. là nguyên đơn nộp đơn để ly hôn ông Trần Văn Nam. Ngày 17/6/2021, TAND TP Thủ Dầu Một thụ lý vụ án ly hôn này. Ngày 9/7/2021, tòa chấp nhận cho vợ chồng ông Nam ly hôn.

Ra văn bản lùi ngày để giấu sai phạm của ông Trần Văn Nam

Trở lại vụ việc khiến cựu Bí thư vướng lao lý, cáo trạng của VKSND Tối cao nêu, năm 2016, Tổng Cty SX - XNK phải cổ phần hóa nên Phạm Văn Cành thay mặt Tỉnh ủy Bình Dương ký công văn số 407, yêu cầu đưa khu đất 43ha về Cty Impco quản lý; đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch Tổng Cty SX - XNK dùng cách mang khu đất đi góp vốn rồi mua bán lòng vòng. Kết quả, đến năm 2017, khu 43ha công sản bị chuyển về tay tư nhân với giá rẻ, gây thiệt hại 984 tỷ đồng.

Quá trình bán đất, bị can Minh có báo cáo Tỉnh ủy bằng văn bản và yêu cầu cấp dưới báo cáo trực tiếp cho Bí thư Trần Văn Nam.

Tháng 4/2017, Thường trực Tỉnh ủy họp và qua các văn bản nên "biết rõ Tổng Cty SX - XNK đã làm trái nội dung phê duyệt khi chuyển nhượng khu đất 43ha", cáo trạng nêu.

Viện Kiểm sát cho rằng, Trần Văn Nam cùng đồng phạm tại Tỉnh ủy có trách nhiệm quản lý tài sản nên đáng lẽ phải ngăn chặn, yêu cầu đưa 43ha về Cty Impco theo văn bản số 407 ban hành năm 2016.

Tuy nhiên, với "động cơ che giấu sai phạm", nhóm này ra văn bản mới, đồng ý cho Nguyễn Văn Minh bán đất công.

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán việc quyết toán giá trị phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty SX - XNK. Để che giấu việc đồng ý cho bán 43ha đất sai quy định, Bí thư Trần Văn Nam tổ chức họp cùng Trần Thanh Liêm, Phạm Văn Cành (lúc này đã nghỉ hưu).

Cáo trạng thể hiện, tại cuộc họp, ông Nam đề nghị Phạm Văn Cành "điều chỉnh" công văn 407 đã ban hành năm 2016 theo hướng khu đất 43ha không phải chuyển về cho Cty Impco; để lại cho doanh nghiệp của bị can Minh tiếp tục quản lý. Công văn này được ghi "lùi" 3 năm, đề ngày 29/8/2016.

Để hợp thức văn bản trên, Nguyễn Văn Minh cùng soạn đề nghị Tỉnh ủy cho Tổng Cty SX - XNK được giữ lại 43ha nhưng cũng "lùi" ngày ký về 20/8/2016.

Giải thích lý do có các văn bản "lùi ngày" trên, nhóm Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm khai, vào năm 2019, khu đất 43ha đã được chuyển nhượng cho tư nhân nên "không thể khắc phục".

Mặt khác, Tổng Cty SX - XNK thuộc Tỉnh ủy nên nếu doanh nghiệp này sai phạm sẽ "ảnh hưởng uy tín của Tỉnh ủy". Do vậy, các bị can đã cùng nhau "hợp thức".