Vụ kit xét nghiệm Việt Á: Giám đốc CDC Nghệ An, Bình Dương bị khởi tố, đối diện mức phạt nào?

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An.



Bị can Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An (trái) và Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương. Ảnh: Bộ Công an.

C03 còn khởi tố Nguyễn Thành Danh - Giám đốc CDC Bình Dương; Trần Thanh Phong - Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên - Phòng Thí nghiệm CDC Bình Dương, Tiêu Quốc Cường - Kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương…

Các đối tượng trên bị khởi tố với cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng mà giám đốc CDC Nghệ An và Bình Dương vừa bị khởi tố được quy định tại Điều 222 Bộ luật hình sự 2015.

Theo quy định tại điều 222 Bộ Luật hình sự 2015; quy định về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý như sau: Phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù từ 1- 5 năm.

Theo đó người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây sẽ bị phạt tù từ 1- 5 năm: Gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm.

Trường hợp có các hành vi sau sẽ bị phạt tù từ 3- 12 năm bao gồm: Vì vụ lợi; Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.

Trong trường hợp, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, mức hình phạt nặng nhất là 10-20 năm. Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, từ 1- 5 năm.

Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng tùy tính chất, mức độ vi phạm mà Giám đốc CDC Nghệ An và CDC Bình Dương sẽ phải chịu mức phạt như đã nói ở trên.

Luật sư Hòe cho biết, Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu mà cụ thể là xâm phạm công tác quản lý hoạt động đấu thầu các công trình, dự án của Nhà nước.

Tội phạm này xâm phạm đến việc thực hiện chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội; làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, uy tín, hình ảnh quốc gia.

Đối tượng tác động của tội phạm này là hoạt động đấu thầu, chỉ định thầu đối với các chương trình, dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn nhà nước theo các quy định của pháp luật.

Bao gồm tất cả các hoạt động lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp trong các dự án đầu tư, chương trình mua sắm.

Điều 222 Bộ luật hình sự 2015 có hình thức lỗi là cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức được hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện và mong muốn hậu quả xảy ra.

Hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu với có lỗi vô ý, tùy theo tính chất mức độ hậu quả mà xem xét ở các hành vi phạm tội khác.

Động cơ mục đích không phải là yếu tố bắt buộc trong cấu thành tội phạm này. Tội phạm này thường có động cơ, mục đích là vụ lợi.

Các hành vi phạm tội thường có sự cấu kết, thông đồng của chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu, nhà tư vấn, giám sát,…nhằm nâng giá thầu, lựa chọn nhà thầu không đúng, không đủ năng lực sau đó chuyển nhượng thầu…từ đó ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Tội phạm này thường đi kèm với hành vi tham ô, đưa hối lộ, nhận hối lộ và các tội phạm về tham nhũng khác.

Cũng liên quan đến vụ việc này, C03 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện các lệnh khám xét và áp dụng biện pháp tư pháp đối với ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế (Bộ Y tế), ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) và ông Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật (Bộ KH-CN), để điều tra về tội danh "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".