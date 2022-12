Trước thềm chung kết World Cup, Paris ghi dấu ấn là thành phố tốt nhất hành tinh

Moulin Rouge Late Night Show with Champagne in ParisMàn biểu diễn CanCan Dance (vũ điệu CanCan) tại Mouline Rouge là một trải nghiệm cuộc sống về đêm huyền thoại của Paris. (Video: Viator)t

Paris (Pháp), Dubai ghi thêm dấu ấn trước thềm chung kết World Cup Qatar 2022

Bảng xếp hạng Top 100 City Destinations (100 Điểm đến thành phố hàng đầu) do tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International thực hiện hàng năm, dựa trên so sánh 57 chỉ số từ 6 "trụ cột" chính là: Hiệu quả kinh tế và kinh doanh; hiệu suất du lịch; cơ sở hạ tầng du lịch; chính sách và sức hấp dẫn du lịch; sức khỏe và an toàn; tính bền vững.

Cổ động viên cho đội tuyển Pháp tại World Cup Qatar 2022. (Ảnh: AFP)

"Đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế sau khi các hạn chế đi lại vì Covid-19 được dỡ bỏ, cùng sự quan tâm ngày càng tăng với các dịch vụ du lịch hướng đến giá trị và sở thích của người tiêu dùng tới du lịch nội địa và các chuyến bay đường ngắn, đã đánh dấu sự chuyển dịch năng động trong bảng xếp hạng Top 100 City Destinations (100 Điểm đến thành phố hàng đầu) năm 2022" - bà Nadejda Popova, một quan chức của Euromonitor International cho biết.

Là Thủ đô của quốc gia được nhiều khách du lịch ghé thăm nhất thế giới, Paris là một trong những điểm đến thành phố đẹp nhất hành tinh. Paris nổi tiếng với một số địa danh mang tính biểu tượng cao nhất, cùng ẩm thực chất lượng cao, nền văn hóa cuốn hút…mỗi năm Paris thu hút hơn 30 triệu du khách. Năm 2022 ước tính Paris đón tổng cộng 33 triệu du khách ghé thăm.

Ở vị trí thứ 2 sau Paris là Dubai - nơi dẫn đầu về số lượng du khách quốc tế đến thăm tính theo thành phố. Dubai là Thủ đô của Tiểu Vương quốc lớn thứ 2 trong 7 Tiểu Vương quốc tạo nên Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE.

Trải nghiệm Giáng sinh tại một sân trượt băng ở Thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: Followmeaway)

Dubai là nơi dẫn đầu về số lượng du khách quốc tế đến thăm tính theo thành phố. Dịp World Cup Qatar 2022, rất đông du khách đổ tới Ain Dubai - vòng đu quay lớn và cao nhất thế giới, nằm trên đảo Bluewaters của Dubai. (Ảnh: Gulf Today)

Dubai nổi tiếng với tòa tháp Burj Khalifa (công trình nhân tạo cao nhất thế giới từng được xây dựng), nền văn hóa sôi động, cơ sở hạ tầng hiện đại, những bãi biển tuyệt vời… 9 tháng đầu năm 2022 Dubai đã đón 10,12 triệu du khách quốc tế.

Dịp World Cup Qatar 2022, ước tính có hơn 1 triệu du khách dừng chân trên đường đi qua, hoặc sử dụng UAE làm nơi lưu trú để đi xem các trận đấu, theo xe đưa đón hoặc các chuyến bay hàng ngày giữa Dubai với Thủ đô Doha của Qatar.

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh lọt Top 100 điểm đến thành phố hàng đầu thế giới 2022

Cùng lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng Top 100 City Destinations (100 Điểm đến thành phố hàng đầu) năm 2022 còn có 7 thành phố châu Âu khác là: Amsterdam (Hà Lan, thứ 3); Madrid (Tây Ban Nha, 4); Rome (Italia, 5); London (Anh, 6); Munich (Đức, 7); Berlin (Đức, 8); Barcelona (Tây Ban Nha, 9). Trong khi New York (Mỹ) xếp ở vị trí thứ 10.

Amsterdam (Hà Lan) chiếm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Top 100 City Destinations (100 Điểm đến thành phố hàng đầu) năm 2022. (Ảnh: Shutterstock)

Thành phố Sapporo ở miền bắc Nhật Bản ở vị trí thứ 70 trong bảng xếp hạng Top 100 City Destinations (100 Điểm đến thành phố hàng đầu) năm 2022. (Ảnh: Kyuhoshi)

"Các điểm đến châu Âu chiếm vị trí cao (trong bảng xếp hạng) phần lớn là nhờ 2 "trụ cột" quan trọng - chính sách du lịch và sức hấp dẫn, cùng cơ sở hạ tầng du lịch" - Euromonitor International lưu ý.

Trong 26 thành phố châu Á được bình chọn vào Top 100 City Destinations (100 Điểm đến thành phố hàng đầu) năm 2022, Việt Nam có 2 thành phố là Tp. Hồ Chí Minh (xếp thứ 79) và Thủ đô Hà Nội (thứ 88).

Không khí Giáng sinh nhộn nhịp tại Nhà thờ Lớn, Hà Nội, Việt Nam. (Ảnh: Vietq)

Cảnh đêm rực rỡ ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Ảnh: Vietnam Discovery Travel)

Trung Quốc đại lục có 6 thành phố gồm: Thượng Hải (31), Quảng Châu (38), Thâm Quyến (41), Bắc Kinh (55), Châu Hải (90), Quế Lâm (95). Ngoài ra còn có 2 Đặc khu hành chính Hong Kong (36), Macau (80) và Đài Bắc (Vùng lãnh thổ Đài Loan - 48).

Nhật Bản có 5 thành phố là: Tokyo (20), Osaka (42), Kyoto (47), Sapporo (70), Fukuoka (74). Thái Lan có 4 thành phố gồm: Bangkok (39); Phuket (86); Chiang Mai (92); Pattaya - Chonburi (94).

Hàn Quốc có 2 thành phố là Seoul (26) và Busan (71). Malaysia cũng có 2 thành phố là Kuala Lumpur (63) và Johor Bahru (100). Bên cạnh đó còn có Singapore (15) và Delhi (lãnh thổ Thủ đô Quốc gia Ấn Độ, 77).