World Cup 2022: Oman thu hút cổ động viên bằng tour lặn biển bơi cùng rùa và cá heo

Bầu không khí cuộc sống về đêm Oman cuồng nhiệt tại một quán bar ở Thủ đô Muscat. (Video: Nv Nightlife)n

Nhờ World Cup 2022, "Viên kim cương thô" Trung Đông Oman thu hút cổ động viên

Nằm trên vùng bờ biển phía đông nam của Bán đảo Arab, Oman được ví như "viên kim cương thô" Trung Đông. Oman mê hoặc khách du lịch bởi cảnh quan độc lạ, nền văn hóa truyền thống phong phú với nhiều nghi lễ hấp dẫn, ẩm thực tuyệt vời, nhiều hoạt động lý thú và các khu vực đa dạng còn nguyên sơ để khám phá.

Oman là điểm đến được hàng nghìn fan World Cup Qatar 2022 lựa chọn lưu trú và du lịch. (Ảnh: Muscat Daily)

Tham gia tour lặn biển với cơ hội bơi cùng rùa và cá heo là điều "nhất định phải trải nghiệm" với khách du lịch khi tới Oman. Citytour vòng quanh Thủ đô Muscat sạch - rộng - đẹp với kiến trúc ấn tượng, các khách sạn sang trọng, những khu chợ sầm uất ngát hương trầm và thảo dược bạch đậu khấu, cùng các tour hiking (đi bộ) leo núi ngắm cảnh hoặc khám phá sa mạc diệu kỳ đều rất lý thú.

Cuộc sống về đêm ở Oman khá êm đềm, khi cư dân Oman dành thời gian thư giãn bên người thân bằng cách dạo chợ đêm Arab, xem biểu diễn nghệ thuật, thưởng thức các món ngon… Bên cạnh đó Oman cũng có nhiều câu lạc bộ và quán bar với bầu không khí cuồng nhiệt, tạo cho khách du lịch một đêm vui chơi thoải mái.

Oman rực rỡ ánh đèn trong bầu không khí thanh bình khi màn đêm buông xuống... (Ảnh: getlostmagazine)

... Trong các câu lạc bộ, quán bar ở Thủ đô Muscat không khí rất cuồng nhiệt. (Ảnh: jakarta100bars)

Mại dâm là phạm pháp ở Oman nên tại nước này không có red light district (khu đèn đỏ). Nhưng nó vẫn xảy ra tại một số brothel (nhà chứa) và tiệm mát xa núp bóng câu lạc bộ sức khỏe, cùng một số khách sạn, quán bar. Các sex worker (gái mại dâm) lén lút hành nghề chủ yếu đến từ Đông Âu, Nam Á, Bắc Phi…Họ thường bị cảnh sát truy quét, xử phạt.

Các cô gái tại một quán bar ở Thủ đô Muscat của Oman. (Ảnh: jakarta100bars)

Nếu khách du lịch muốn hẹn hò với các cô gái Oman sẽ rất khó khăn, vì phụ nữ Oman còn độc thân thường hướng tới những mối quan hệ lâu dài để tiến tới hôn nhân. Hơn nữa vì Oman là đất nước giàu có nổi tiếng, nên muốn chinh phục các cô gái Oman (đa số rất mảnh mai, xinh đẹp) thì "tình phí" khá đắt đỏ.



Năm 2021, nhà xuất bản du lịch uy tín hàng đầu của Mỹ Lonely Planet xếp Oman vào danh sách "World's top 10 destinations to travel to in 2022" (10 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới năm 2022).

Số khách du lịch đến Oman trong 5 đầu năm 2022 đạt 790.000 người, tăng gấp hơn 6 lần so với 113.000 khách đến cùng kỳ năm 2021. (Ảnh: India Posts)

Kế hoạch đầy tham vọng của Oman thúc đẩy du lịch nhằm đa dạng hóa nền kinh tế khỏi dầu mỏ, dự kiến sẽ gia tăng số khách du lịch đến Oman lên 11,7 triệu người, đem về khoảng hơn 9 tỷ Rial (22,5 tỷ USD) mỗi năm từ du lịch vào năm 2040.

Nay World Cup Qatar 2022 đang đem lại cho Oman cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy du lịch. Các chuyên gia cho biết: Thỏa thuận về 48 chuyến bay hàng ngày của hãng hàng không Oman Air giữa Thủ đô Muscat của Oman với Thủ đô Doha của Qatar góp phần đáng kể giúp Oman đạt được mục tiêu du lịch này.

Khách du lịch bơi tại Wadi Shadi Shab ở gần Thủ đô Muscat. Wadi là những lòng sông khô cạn, nhưng một số Wadi tạo thành ốc đảo hấp dẫn với nước chảy quanh năm. (Ảnh: travelwithpedro)

Oman có nhiều hoạt động ngoài trời lý thú cuốn hút khách du lịch như: Cắm trại, leo núi, thám hiểm hang động…(Ảnh: thingstodopost)

Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ những thỏa thuận đã ký kết giữa các hãng hàng không vùng Vịnh. Theo đó có hơn 180 chuyến bay đưa đón hàng ngày đến Qatar, tạo điều kiện cho người hâm mộ và cổ động viên đến Qatar xem các trận đấu từ những thành phố lân cận, nhằm giảm áp lực về nơi lưu trú cho Doha.

Theo dữ liệu về việc đặt vé máy bay trong tháng 11 và 12/2022, tổ chức phân tích và dự báo du lịch ForwardKeys của Tây Ban Nha chỉ ra rằng: Oman có thể kỳ vọng số lượng khách quốc tế đến từ "thị trường World Cup" Qatar tăng tới 93% so với cùng kỳ năm 2021.

Điều này có nghĩa là nhiều người hâm mộ và cổ động viên đổ tới Qatar, đã yêu thích và lựa chọn "viên kim cương thô Trung Đông" Oman là điểm đến tiếp theo trong hành trình World Cup của họ.