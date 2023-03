Trước thềm trận chung kết hạng Nhì HL2-S5, tiền vệ Xuân Tuyên khẳng định quyết tâm lên ngôi vô địch

Dưới đây là những chia sẻ của tiền vệ Xuân Tuyên (Tuyên "Trầm", hiện đang khoác áo câu lạc bộ Thiên Khôi) và những nhận định của cầu thủ này về trận chung kết giải bóng đá hạng Nhì cup Vietfootball HL2-S5 sắp diễn ra giữa 2 đội bóng: FC Thiên Khôi và FC SHB.

Xuân Tuyên (số 7) cùng với những người đồng đội tại giải HL2-S5. ẢNH: HPL

Mục tiêu ban lãnh đạo đội bóng Thiên Khôi đặt ra trước khi bước vào giải đấu hạng Nhì năm nay là gì?

Mục đích khi tham gia hạng Nhì của Thiên Khôi đó là giành được vé lên hạng. Sau khi đã chắc chắn có được suất chơi ở hạng Nhất mùa này rồi thì tất nhiên mục tiêu tiếp theo của chúng tôi không gì khác ngoài việc hướng đến chức vô địch.

Đánh giá của anh về mặt bằng chung của các đội bóng tham dự HL2-S5 lần này như thế nào? Chất lượng các trận đấu có làm khán giả cảm thấy hài lòng?

Tôi cho rằng chất lượng của giải đấu năm nay là khá đồng đều, các đội bóng tham dự đều có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt lực lượng, lối chơi và quan trọng nhất đó là thể lực. Ngay cả những đội bóng được đánh giá cao hơn đôi khi cũng gặp khó khăn rất nhiều trong việc triển khai lối chơi, và phải chờ đến khi đối thủ xuống sức mới có thể tận dụng được cơ hội để ghi bàn.

Tỷ số trên sân đôi khi cũng không phản ánh đúng cục diện trận đấu khi mà ở trên một mặt sân to và rộng như vậy, chỉ cần bạn nóng vội hay thiếu tập trung thì việc bị dính đòn "hồi mã thương" đến từ đối thủ là điều rất dễ xảy ra. Cộng với việc thời gian thi đấu chính thức được nâng lên 35 phút thì càng đòi hỏi ở các cầu thủ khả năng phân phối sức một cách hợp lý hơn nữa. Nhiều bàn thắng chỉ được ghi ở cuối trận hay những phút bù giờ cuối cùng là đủ để thấy sức hấp dẫn cũng như sự cân bằng về mặt trình độ của các đội bóng tham gia giải đấu lần này.

Đối thủ "khó nhằn" nhất mà FC Thiên Khôi đã chạm trán trong hành trình đến với trận chung kết là đội bóng nào?

Đó chính là FC Fanta, đội bóng mà Thiên Khôi chạm trán ở trận tứ kết. Không chỉ bởi vì đó là trận đấu mang tính then chốt quyết định việc Thiên Khôi có được tấm vé lên hạng sớm hay không, mà còn bởi vì FC Fanta là một đội bóng gồm nhiều các cầu thủ già dơ với nhiều năm chinh chiến đỉnh cao như anh Tùng "Mất Trí", Minh "Báo Đen" hay Thuận "Bờm", huấn luyện viên là anh Hưng "Chốc" cũng đã quá am hiểu bóng đá phủi nói chung cũng như các thành viên của Thiên Khôi nói riêng. Đó là một trận đấu mà chúng tôi đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng sít sao 2-1 với pha lập công ở những phút gần cuối trận do công của Sáng "Persie".

Tuyên "Trầm" chia sẻ, FC Fanta là đối thủ "khó nhằn" nhất trong hành trình đến với trận chung kết. ẢNH: HPL

Anh nhận định như thế nào về đối thủ SHB? Cầu thủ nào theo anh là nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo cam? Và Thiên Khôi đã chuẩn bị những gì cho trận đấu chung kết này?

SHB là một đội bóng rất mạnh, họ có một huấn luyện viên già dơ là chú Ngọc Anh "Tệu", họ sở hữu một lực lượng cổ động viên hùng hậu không thua kém gì so với Thiên Khôi, và quan trọng hơn cả là trong đội hình của SHB quy tụ những cầu thủ rất chất lượng như Thái "Rooney", Đức "Thủy Lợi" hay Tuấn "Ku"... Lối đá của SHB cũng là một lối đá kiểm soát bóng áp đảo với những pha đập nhả tốc độ cao, một thứ vũ khí đặc trưng của Trà Dilmah trước đây hay gần nhất là FC Du Lịch.

Cầu thủ mà tôi đánh giá là nguy hiểm nhất bên phía SHB là Hiếu "Hino", người đồng đội cũ của mình. Hiếu "Hino" là dân futsal nên mặc dù thể hình không quá lý tưởng nhưng bù lại khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và thoát quây cực tốt, ngoài ra cách chọn vị trí thông minh cùng những cú sút của anh ấy cũng sẽ là thứ vũ khí mà các hậu vệ của FC Thiên Khôi phải lưu tâm.

Tuyên "Trầm" nhận xét Hiếu "Hino" là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía FC SHB. ẢNH: HPL

Tuy đánh giá cao và tôn trọng đối thủ, nhưng ban lãnh đạo Thiên Khôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng những phương án thi đấu từ trước khi tham gia giải, thế nên tâm lý của anh em trong đội hiện giờ vẫn đang rất thoải mái và lạc quan. Mọi người vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ và hoàn thành tốt những bài tập mà huấn luyện viên đề ra.

Một câu hỏi ngoài lề, sắp tới FC Thiên Khôi sẽ tham dự cả 2 giải đấu lớn là Seri A và giải hạng Nhất, đội bóng đã có những sự chuẩn bị như thế nào về mặt nhân sự để có thể tham gia được cả 2 mặt trận?

Việc đội bóng tham dự nhiều đấu trường sắp tới, ban lãnh đạo cũng như huấn luyện viên của đội sẽ có những kế hoạch cụ thể về mặt chiến thuật, các bài tập hoặc những sự bổ sung về mặt nhân lực. Còn mục tiêu trước mắt mà cá nhân tôi cũng như toàn thể đội bóng đang tập trung hướng đến đó là trận chung kết hạng Nhì.

Tiền vệ gốc Hà Tây khẳng định lúc này mọi sự tập trung đều chỉ dành cho trận chung kết. ẢNH: HPL

Cảm ơn anh về những chia sẻ của mình!