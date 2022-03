Tạo kênh tiêu thụ nông sản cho nông dân

"Đối với tỉnh Ninh Bình, mặc dù khó khăn nhưng từ đầu năm 2022 đến nay UBND tỉnh đã chuyển sang Quỹ Hỗ trợ nông dân 7 tỷ đồng trích từ ngân sách. Đối với chuỗi của hàng an toàn do Hội Nông dân phát động. Đến thời điểm này 22 cửa hàng trên địa bàn tỉnh duy trì tốt sau 6 năm đi vào hoạt động. Ngoài ra còn có 1 cửa hàng ở Hà Nội và 1 cửa hàng ở Hòa Bình. Đây là hướng đi rất thiết thực, không chỉ cung cấp thực phẩm an toàn chất lượng đến người tiêu dùng mà còn là kênh tiêu thụ nông sản cho nông dân".

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội ND tỉnh Ninh Bình

Thực hiện gần 50 lớp đào tạo cho hội viên

"Đối với hoạt động của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã có những yêu cầu ở mức cao hơn. Hàng năm thực hiện trực tiếp từ ngân sách, đào tạo 20-30 lớp sơ cấp và ngắn hạn. Ngoài ra phối hợp với các huyện, thành thị đào tạo khoảng 40 - 50 lớp cho nông dân. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ nông dân được đẩy mạnh, nổi bật là hỗ trợ phân bón cho nông dân. Hàng năm cung ứng gần 10.000 tấn phân bón cho nông dân"

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh - Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ