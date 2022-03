Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Sơn La.

Điểm sáng nông nghiệp Sơn La

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN khẳng định: Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản là nội dung được các cấp Hội ND rất chú trọng, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Hội NDVN. Hội NDVN hiện có 57 Trung tâm Hỗ trợ ND ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian vừa qua, Hội ND các cấp rất tích cực trong việc tổ chức hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.H

Theo Phó Chủ tịch Hội NDVN Nguyễn Xuân Định, những năm qua, Sơn La là điểm sáng trong phát triển nông nghiệp. Ông Định cũng đánh giá cao việc cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Sơn La đã rất quan tâm đến việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói chung và công tác Hội ND.

"Thông qua những hoạt động thiết thực như hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy kinh tế hợp tác; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm; tập trung vào chế biến... đã góp phần nâng cao giá trị nông sản Sơn La"- Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN khẳng định.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thông tin nhanh tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian gần đây.

Ông Công cho biết: Sơn La là tỉnh đứng 3 toàn quốc về diện tích. Sơn La rất chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp. Thời gian qua, những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp của Sơn La đã được các cơ quan Trung ương nhận định, đánh giá cao, là tỉnh có định hướng, tầm nhìn trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết: Năm 2021 tỉnh Sơn La xuất khẩu được 150 triệu USD nông sản ra thị trường 21 quốc gia.

Năm 2021, tăng trưởng GDP lĩnh vực nông nghiệp Sơn La đứng top đầu cả nước, đạt mức 7,19%, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Sơn La hiện là địa phương có diện tích cây ăn quả lớn nhất miền Bắc và đứng thứ 2 cả nước với hơn 82.000 ha. Năm 2021, sản lượng quả của Sơn La đạt bình quân khoảng 400.000 – 450.000 tấn/năm. Thu nhập của nông dân ngày càng được nâng cao.

Điểm sáng nữa trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở Sơn La là có hệ thống HTX nông nghiệp có doanh số khá cao.

Chú trọng tìm thị trường, đầu tư phát triển chế biến

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp Sơn La, ông Công cho biết: Tỉnh Sơn La đã chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, có định hướng chuyên canh vùng trồng lớn. Tỉnh có nhiều chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng rõ nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, tập trung cho quy hoạch vùng sản xuất.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Sơn La tham dự buổi làm việc.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng tìm thị trường đầu ra cho nông sản trong nước và quốc tế. Năm 2021 tỉnh Sơn La xuất khẩu được 150 triệu USD nông sản ra thị trường 21 quốc gia. Quảng bá giới thiệu các sản phẩm nông sản thông qua các hội nghị kết nối với các quốc gia, các hội chợ xúc tiến thương mại lớn. Tập trung kêu gọi thu hút đầu tư cho chế biến sâu nông sản, ổn định chuỗi sản xuất từ HTX, doanh nghiệp, các tập đoàn lớn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Sơn La vẫn có những khó khăn do áp lực mùa vụ; khâu sau thu hoạch như bảo quản, đóng gói, logistis chưa phát triển tương xứng.

Theo ông Công, áp lực về giá cũng là vấn đề Sơn La cần phải khắc phục. Từ đó, tỉnh Sơn La thành lập các Ban chỉ đạo sản xuất, lo cung ứng sản phẩm, đảm bảo công suất chế biến cho các nhà máy. Các sở, ban ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh đã tăng cường kết nối với các địa phương.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ về cách thức hỗ trợ nông dân Sơn La đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Công cũng nêu 5 đề xuất với Trung ương Hội NDVN. Đó là tăng cường hỗ trợ tỉnh Sơn La tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản phẩm và kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản ngay từ tháng 4/2022 với các loại sản phẩm như xoài, mận, bơ, chanh leo… Các điểm bán hàng của Hội ND tiếp tục tiêu thụ nông sản Sơn La.

"Thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức các Tuần lễ tiêu thụ nông sản sạch tại Hà Nội, chúng tôi rất mong Trung ương Hội NDVN tích cực hỗ trợ, phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đưa nông sản Sơn La lên các sàn thương mại điện tử.

Sơn La cũng đề nghị Trung ương Hội NDVN phối hợp thực hiện những hoạt động giới thiệu, quảng bá nông sản trong chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022 được tổ chức tại Sơn La vào tháng 5 tới đây" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đề nghị.

Đánh giá cao những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp và tiếp thu những đề xuất của tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định cho biết: Hội Nông dân Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sơn La hỗ trợ nông dân giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định giao Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông thôn Trung ương Hội làm đầu mối xây dựng chương trình phối hợp với tỉnh Sơn La. Theo đó, cần làm tốt việc triển khai phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đưa nông sản Sơn La lên sàn thương mại điện tử.

Đồng thời, kết nối giới thiệu nông sản Sơn La với Hội ND 63 tỉnh thành, 57 Trung tâm Hỗ trợ nông dân, 726 cửa hàng tiêu thụ nông sản trên toàn quốc. Phối hợp tổ chức các Hội chợ, triển lãm, tuần lễ giới thiệu nông sản Sơn La ở trong và ngoài nước. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tham quan nghiên cứu các mô hình đẻ giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp Sơn La.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La Lường Trung Hiếu cho biết, năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tích cực kết nối với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cả nước tiêu thụ mận, xoài... cho nông dân Sơn La.

Các ban, đơn vị Trung ương Hội NDVN cùng với tỉnh Sơn La tăng cường những chương trình phối hợp xây dựng các mô hình sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ sản cụ thể. Từ đó, tạo nên những điển hình cho phong trào sản xuất kinh doanh trong tổ chức Hội ND cả nước.

Ông Nguyễn Xuân Định cũng đề nghị các cơ quan truyền thông thuộc Trung ương Hội NDVN như Báo Nông thôn Ngày nay, Báo điện tử Dân Việt, Tạp chí Nông thôn mới, Website của Hội tăng cường tuyên truyền các mô hình, các sản phẩm nông sản tiêu biểu của Sơn La. Qua đó, giới thiệu, quảng bá và góp phần nhân rộng những mô hình hiệu quả cho Hội ND các địa phương.