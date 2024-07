Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng công an “chống tham nhũng trong nội bộ”

Sáng 8/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết Công an 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo tại Hội nghị thể hiện, lực lượng công an nhân dân chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đường lối bảo đảm an ninh, trật tự; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước…

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị, sáng 8/7. Ảnh: Bộ Công an.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, 6 tháng đầu năm 2024, công an cả nước điều tra, làm rõ 22.022 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 65 băng, nhóm tội phạm; phát hiện hơn 3.000 vụ, hơn 4.900 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63% vụ, 47,12% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023)…

Cơ quan điều tra cũng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích của công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị của Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch nước cho biết: Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương sớm cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả…

Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân gương mẫu đi đầu, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác tham nhũng, tiêu cực; trước hết là phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần "không ngừng, không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Công an cả nước cần làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh thực hiện Đề án 6 góp phần chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự..

Chủ tịch nước chỉ đạo, cần tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở "thế trận lòng dân" vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hằng ngày,

Ngoài ra, lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất và đoàn kết giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân; với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; bạn bè quốc tế. Từ đó, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.