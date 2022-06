Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP HCM nói, Báo Dân Việt nên có chuyên mục "Nhà báo, nhà nông"

Báo Dân Việt đã trở thành người bạn của nhà nông, thường xuyên cung cấp thông tin về kỹ thuật, khoa học công nghệ, định hướng, tư vấn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo bà Hồ Thị Đan Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP.HCM, 12 năm qua, Báo điện tử Dân Việt đã trở thành người bạn của nhà nông. Ảnh: Trần Đáng

Báo Dân Việt thông tin nhanh các hoạt động nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Theo bà Hồ Thị Đan Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP HCM, việc Báo Dân Việt thông tin nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và những gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được giới thiệu giúp chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để hội viên, nông dân cả nước học tập.

"Công tác tại Ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP.HCM, hàng ngày tôi đều vào đọc báo Dân Việt bởi đây là trang báo cập nhật nhiều thông tin nhanh nhất các hoạt động phong trào nông dân từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước và những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Hội Nông dân Việt Nam đến với hội viên, nông dân", bà Thanh nói.

Dân Việt cũng là một kênh thông tin nắm bắt tình hình dư luận xã hội người nông dân, kịp thời phản ánh giúp cán bộ Hội và tổ chức Hội lắng nghe, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chủ trương, chính sách và tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những khó khăn cho người nông dân. Đồng thời bổ sung, cập nhật, tham mưu ban hành những chính sách mới, điều chỉnh những chính sách chưa phù hợp về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Báo Dân Việt đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh, bổ sung nhiều cảnh quay tư liệu, truyền thông trực tuyến, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, báo chí hiện đại để minh họa cho những tuyến bài viết "Sát cánh cùng nông dân Việt", phỏng vấn Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Nông dân đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ. Những bài viết của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thông tin các kỳ hội nghị Trung ương, những quyết sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn…

Đội ngũ phóng viên, biên tập viên cũng tăng cường đi cơ sở, gắn bó với phong trào, không ngại đến từng gia đình hội viên, nông dân khó khăn để nắm hoàn cảnh, cùng Hội Nông dân các cấp chăm lo an sinh xã hội, đi thẳng vào tâm dịch để trao tặng túi an sinh, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình thương, tặng nông cụ, tặng học bổng bảo trợ cho trẻ em mồ côi do Covid-19 đến khi các em tròn 18 tuổi…

Những tấm gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiêu biểu cũng được phản ánh thường xuyên trên chuyên mục của báo.

Điển hình như chuyên mục Nhà nông với nhiều tuyến bài viết giao lưu với nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, trở thành tỷ phú nhờ sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phiên bản báo Dân Việt. Ảnh: Trần Đáng

Hay chuyên mục "Dân Việt trò chuyện" là nơi gặp gỡ những trí thức tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại được nhiều hội viên, nông dân đón xem hàng tuần…

Báo Dân Việt nên có mục "Nhà nông, nhà báo"

Để nội dung báo ngày càng thu hút độc giả, phản ánh, cập nhật nhiều thông tin kịp thời, có thể mở thêm chuyên mục "Nhà nông, nhà báo" với đội ngũ cộng tác viên, cán bộ Hội, hội viên nông dân các cấp có thể cùng tham gia viết tin, bài, cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu; bổ sung các cuộc thi, sân chơi trên báo như: Tài năng nhà nông, kỷ lục nông dân, chuyện lạ nhà nông, nhà nông đua tài…

Cũng như, tăng cường các bài viết về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nông dân làm theo gương Bác, giải đáp thắc mắc cho nông dân… Tổ chức các loại hình giao lưu trực tuyến với nông dân các tỉnh, thành và các nước có nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại để nông dân học tập, chia sẻ kinh nghiệm…