Trưởng Công an huyện Đức Hòa được điều chuyển sang công tác tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Long An

Sáng 7/6, Giám đốc Công an tỉnh Long An Lâm Minh Hồng đã công bố quyết định về công tác cán bộ đối với thượng tá Nguyễn Sơn (55 tuổi), quê huyện Bến Lức, Trưởng Công an huyện Đức Hòa. Ông Sơn được chuyển ngành sang công tác tại Ban tổ chức Tỉnh ủy Long An.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Công an huyện Đức Hòa nhận quyết định sang Ban tổ chức tỉnh ủy Long An. Ảnh: CACC

Thượng tá Nguyễn Sơn công tác trong lực lượng CAND từ năm 1990, có thời gian 10 năm giữ chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, sau đó là Trưởng Công an huyện Đức Hòa cho đến nay.

Thượng tá Thái Hữu Đức nhận nhiệm vụ Chánh văn phòng CSĐT tỉnh Long An. Ảnh: CACC

Giám đốc Công an Long An cũng quyết định điều động đại tá Thái Hữu Đức (57 tuổi) quê huyện Bến Lức, Trưởng công an huyện Cần Đước, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Thượng tá Huỳnh Văn Trinh, nhận nhiệm vụ Trưởng công an huyện Đức Hòa. Ảnh: CACC

Điều động và bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Văn Được (47 tuổi), Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc, giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cần Đước.

Điều động thượng tá Huỳnh Văn Trinh (53 tuổi) quê huyện Bến Lức, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đức Hòa.