Trưởng Công an TP.Nam Định bị khó thở trước khi qua đời

Như Dân Việt đã đưa tin, thượng tá Đặng Đức Hảo – Trưởng Công an TP.Nam Định đã qua đời sau khi có diễn biến xấu về sức khỏe.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 11/11, khi đang nghỉ tại nhà riêng ở TP.Nam Định, vị lãnh đạo Công an TP.Nam Định thấy đau ngực, khó thở. Ngay sau đó thượng tá Hảo đã được gia đình và cơ quan đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Thượng tá Đặng Đức Hảo (người đứng) đã không qua khỏi sau khi diễn biến sức khỏe xấu xảy ra. Ảnh: TTXVN

Đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay (12/11), thượng tá đã qua đời tại bệnh viện.

Theo quy định của Bộ Công an về chế độ tang lễ trong Công an nhân dân, lễ tang thượng tá Đặng Đức Hảo được tổ chức theo nghi lễ của lực lượng Công an nhân dân, chủ trì lễ tang là Giám đốc Công an tỉnh.

Theo nguyện vọng của gia đình thượng tá Đặng Đức Hảo, lễ tang của vị Trưởng Công an TP.Nam Định được tổ chức tại nhà riêng. Lễ khâm niệm diễn ra vào chiều nay, lễ truy điệu diễn ra vào sáng ngày 14/11.

Thượng tá Đặng Đức Hảo sẽ được an táng ở nghĩa trang quê nhà tại thôn Nội, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực (Nam Định).

Thượng tá Đặng Đức Hảo sinh năm 1979 (43 tuổi), trước khi giữ chức Trưởng Công an TP.Nam Định, ông giữ chức Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định.