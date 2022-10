Ngày 17/10, Sở GDĐT TP.HCM đã ban hành kế hoạch về công tác y tế trường học năm học 2022-2023. Trong đó, Sở đưa ra nhiều yêu cầu để đảm bảo chăm sóc toàn diện cho học sinh. Đồng thời, nhà trường chủ động theo dõi, tầm soát và phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để được chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Sở GDĐT TP.HCM đưa ra nhiều yêu cầu về y tế trường học và kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe học sinh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo Sở GDĐT TP.HCM, các cơ sở giáo dục phải có phòng y tế riêng, được trang bị tối thiểu 1 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân, bàn làm việc, ghế, tủ dụng cụ, thiết bị làm việc thông thường; cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt kế, bảng kiểm tra thị lực, bộ nẹp chân, tay và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định.

Phòng y tế phải có sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh và sổ theo dõi tổng tình trạng sức khỏe học sinh theo đúng quy định.

Lực lượng nhân viên y tế học đường phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp y trở lên, phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn.

Giám sát quá trình chế biến bữa ăn cho học sinh

Cũng theo Sở GDĐT TP.HCM, trong năm học này, Sở sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong các trường học trên địa bàn thành phố. Các hình thức kiểm tra gồm: Tự kiểm tra; thành lập các đoàn kiểm tra quận/huyện, tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất do Sở GDĐT thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở GDĐT sẽ phối hợp với Ban Quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất tại các trường học có bếp ăn, suất ăn công nghiệp, căng tin trường học khi có phản ánh từ báo chí, phụ huynh học sinh.

Nhà trường cần phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm trong trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đối với các trường, Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu cử cán bộ quản lý, nhân viên y tế trường học tham gia tập huấn công tác an toàn thực phẩm do Sở GDĐT tổ chức. Thủ trưởng đơn vị tổ chức bồi dưỡng kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học.

Đặc biệt, nhà trường cần xây dựng kế hoạch phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác giám sát quá trình chế biến, tiếp phẩm cũng như giá thành của từng bữa ăn của học sinh hàng ngày; Thường xuyên giám sát cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp; Tổ chức kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân viên, bảo mẫu thực hiện công tác cấp dưỡng, ăn uống cho học sinh trong các căng tin, bếp ăn tập thể. Thủ trưởng đơn vị trường học chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại đơn vị và tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học sinh.

Sở GDĐT đặt ra mục tiêu trong năm học 2022-2023, 100% trường thành lập, kiện toàn ban chăm sóc sức khỏe học sinh; 100% cơ sở giáo dục thành lập, kiện toàn "Tổ an toàn Covid-19", xây dựng Kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi có trường hợp nhiễm Covid-19 tại đơn vị; 100% trường học có bếp ăn tập thể, suất ăn công nghiệp, căng tin không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; 100% cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra sức khỏe vào đầu năm học; 90% trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS, THPT có nhân viên y tế chuyên trách, có chuyên môn y tế; 90% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học...