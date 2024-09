Trường học ở Nghệ An sơ tán học sinh, một bản bị cô lập nhiều ngày vì sạt lở đất Nghệ An: Bản Cha Nga (Kỳ Sơn) đang bị cô lập hoàn toàn

Mưa lớn, lo lũ quét ập đến, trường PTDTBT Tiểu học Chiêu Lưu 2, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã sơ tán học sinh trong đêm. Trong khi đó, bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An với hơn 400 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn do sạt lở đất.