Người dân Nghệ An xuyên đêm gói, nấu hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi ra cho bà con vùng lũ miền Bắc

Hiện, nước lũ đang bủa vây các tỉnh miền Bắc, người dân nơi đây đang oằn mình chống lũ, cuộc sống thiếu thốn đủ đường. Với tinh thần tương thân tương ái, người dân ở Nghệ An đã cùng nhau gói, nấu bánh chưng để gửi ra bà con miền Bắc.

Người dân ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An cùng chung tay gói bánh chưng gửi ra bà con miền Bắc đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Ngày 10/9, khoảnh sân lớn trước nhà văn hóa thôn Hà Lương, ở xã Võ Liệt trở thành điểm gói bánh chưng gửi ra bà con vùng lũ phía Bắc. Từ sáng sớm, rất đông người dân trong thôn Hà Lương đã mang theo những bao nếp, gói lá dong, đùm thịt đến nhà văn hóa thôn để ủng hộ.

Ngoài những nguyên liệu để gói bánh chưng, người dân còn mang theo cả những nhu yếu phẩm khác lên nhà văn hóa thôn để ủng hộ như mỳ tôm, bánh mỳ. Không khí khẩn trương, ai cũng cố gắng nhanh tay hoàn thành công việc để những chiếc bánh chưng sớm "lên đường" chi viện cho bà con vùng lũ miền Bắc.

Những chiếc bánh chưng của bà con ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An sẽ sớm lên đường "chi viện" cho vùng lũ miền Bắc.

Tại Trường mầm non tư thục Nam Thanh, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, các thầy cô giáo cùng người dân địa phương cũng đang khẩn trương gói bánh chưng. Mỗi người một việc, những chiếc bánh chưng xứ Nghệ được hoàn thành nhanh chóng để kịp nấu gửi ra các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề vì mưa lũ.

Cô Trần Thị Lục (Trường Mầm non tư thục Nam Thanh) tâm sự: "Xem những hình ảnh về tình hình bão, lũ đang hoành hành khắp các tỉnh phía Bắc chúng tôi rất xót xa. Ở miền Trung, hằng năm phải trải qua các đợt mưa lũ, nên chúng tôi hiểu bà con ngoài đó thiếu thốn rất nhiều, đặc biệt là bữa ăn hằng ngày".

Không khí gói bánh chưng gửi ra bà con vùng lũ phía Bắc tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cô Lục quyết định lên mạng xã hội kêu gọi mọi người cùng chung tay gói bánh chưng gửi ra vùng lũ miền Bắc. Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của bà con, nhân dân trong vùng. Người góp lá dong, người góp gạo, người góp tiền, mọi người cùng chung sức để hoàn thành công việc.

"Bánh chưng có thể ăn ngay được, không cần phải nấu nướng. Chúng tôi muốn gửi món quà này cho bà con ấm cái bụng trong mấy ngày mưa lũ, cùng vượt qua thiên tai, bão lũ. Những chiếc bánh chưng nhỏ được gửi ra vùng lũ phía Bắc với tất cả tấm lòng của người dân chúng tôi", cô Lục chia sẻ.

Những chiếc bánh chưng của người dân xứ Nghệ sẽ giúp bà con vùng lũ miền Bắc ấm lòng trong lúc khó khăn.

Nồi bánh chưng nấu chín sẽ được nhanh chóng vận chuyển xuống TP Vinh tập kết trước khi được đội tình nguyện viên chuyển ra hỗ trợ người dân vùng lũ phía Bắc.

Tại nhiều địa phương khác ở Nghệ An, người dân cũng tập trung ở các nhà văn hóa khối xóm gói bánh chưng, quyên góp nhu yếu phẩm để gửi ra cho người dân vùng lũ phía Bắc.

Tuổi trẻ Nghệ An lên đường chi viện cho thành phố Hải Phòng khắc phục hậu quả do mưa bão.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân TP Hải Phòng khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã thành lập đội thanh niên tình nguyện gồm 100 tình nguyện viên lên đường "chi viện" cho thành phố hoa phượng đỏ. Đội hình xuất phát vào tối 9/9, hôm nay đã có mặt tại Hải Phòng. Ngay khi tiếp cận được thành phố, các thanh niên tình nguyện Nghệ An đã bắt tay ngay vào việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đang kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trước những thiệt hại to lớn do bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra ở các tỉnh phía Bắc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tấm lòng nhân ái tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.