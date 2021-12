Trường học ở TP.HCM rục rịch dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh tới trường

Ngày 1/12, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong giai đoạn mới. Trong đó, các trường trên địa bàn thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13/12 đối với lớp 1, 9, 12 trong 2 tuần. Kể từ tuần thứ 2 sẽ tiếp tục thí điểm đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Riêng ở huyện Cần Giờ, Trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, THCS - THPT Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12.

Dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh tới trường

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn bắt đầu triển khai vệ sinh, khử khuẩn, dọn dẹp trường lớp… để chuẩn bị đón học sinh tới trường đi học trở lại.

Sáng nay, trường THPT Nguyễn Du nhộn nhịp, có sức sống hơn hẳn thời gian qua vì sự có mặt của các nhân viên phun xịt khử khuẩn và làm vệ sinh, sắp xếp phòng học. Ngoài việc phun khử trùng toàn bộ khuôn viên trường, bên trong các phòng học, khu vệ sinh... bằng Cloramin B thì nhà trường còn diệt khuẩn không khí bằng phương pháp ion bạc để đảm bảo an toàn nhất khi học sinh trở lại trường.

Sau khi khử khuẩn bằng Cloramin B, trường Nguyễn Du phun ion bạc để khử khuẩn lần nữa cho đảm bảo. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhân viên vệ sinh của trường cũng lau chùi toàn bộ bàn ghế, bảng, cửa... đồng thời sắp xếp lại cho ngay ngắn. Nhân viên y tế nhà trường thì kiểm tra lại các đồ dùng, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trong nhà trường để đảm bảo sẵn sàng với mọi tình huống.



Rất vui vẻ, chị Kim Thanh (34 tuổi, nhân viên y tế trường THPT Nguyễn Du) cho biết, cảm giác được chuẩn bị trường lớp để đón học sinh đến trường trở lại rất "khó tả". Đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm gắn bó với trường chị phải xa các em học sinh lâu đến vậy. "Chúng tôi mong là sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nhà trường sẽ góp phần giúp các em an toàn, khỏe mạnh khi đi học trở lại. Dù thí điểm cho học sinh đã được chích đủ 2 mũi vaccine Covid-19, nhưng chúng tôi không lơ là, chủ quan" - chị Thanh cho biết.

Nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại trường THCS Trưng Vương, quận 1, TP.HCM. Ảnh: P.L

Có mặt tại trường, thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du cho biết, ngày 13/12 nhà trường chỉ đón học sinh khối 12 học trực tiếp. Tuy nhiên không vì thế mà công tác chuẩn bị qua loa, không cẩn thận. Ngoài việc dọn dẹp vệ sinh, phun xịt khử khuẩn, nhà trường cũng kiểm tra, sửa chữa và thay mới một số trang thiết bị do đã lâu không sử dụng.

Được biết, sau khi hoàn thành công tác khử khuẩn, dọn dẹp, nhà trường sẽ tập huấn cho phụ huynh và tất cả các thầy cô về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, để giảm số lượng học sinh ra vào trong cùng thời điểm, đảm bảo công tác giãn cách, trường sẽ phối hợp cho học sinh ra về trái giờ với nhau và kiểm soát ra vào ở 3 cổng khác nhau.



Về công tác giảng dạy, nhà trường đã lên phương án sẽ ôn tập kiến thức cũ cho học sinh trong thời gian đầu trở lại trường, sau đó mới dạy kiến thức mới.

Sẵn sàng "đối đầu" F0

Cũng theo thầy Huỳnh Thanh Phú, nhà trường luôn đặt việc an toàn cho học sinh lên trên hết. Do đó, nhà trường tăng cường liên kết và phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh.

"Cứ 20h hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ cập nhật thông tin từ phụ huynh trong lớp xem trong nhà có ai ho hay sốt không, để có biện pháp xử lý tình huống cho phù hợp. Trong quá trình học tập ở trường, học sinh có biểu hiện ho, sốt thì sẽ đưa xuống phòng y tế để test nhanh Covid-19. Nếu dương tính thì sẽ lập tức truy vết, xem học sinh ấy tiếp xúc gần với những ai để cho nghỉ vài ngày theo dõi. Lớp học có F0 sẽ được di chuyển qua phòng dự phòng để khử khuẩn phòng học và sẽ vẫn duy trì lớp học này" – thầy Phú cho biết.

Công tác khử khuẩn lớp học tại trường trung học cơ sở Lý Thánh Tông, quận 8, TP.HCM. Ảnh: NTCC

Tương tự, tại trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, quận Gò Vấp cũng đã triển khai dọn dẹp, làm vệ sinh, sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

Theo lãnh đạo nhà trường, để chuẩn bị tốt nhất công tác phòng chống dịch, trường đã đặt thêm bồn nước rửa tay và phân công làm vệ sinh, khử khuẩn trường lớp. Đồng thời, nhà trường cũng lên phương án tổ chức phân luồng và đo thân nhiệt ngay khi học sinh vừa bước vào trường.

"Trường hợp học sinh hoặc giáo viên trở thành F0 sẽ được tổ chức cách ly ngay và báo với y tế địa phương để xử lý nhanh nhất. Các em học sinh học cùng lớp với F0 cũng sẽ được cho nghỉ ngay. Nếu phụ huynh chưa đến đón kịp thời thì học sinh sẽ được bố trí ở tại phòng cách ly.

Đối với những phụ huynh chưa muốn cho con trở lại lớp học vào thời điểm này, học sinh vẫn có thể học trực tuyến vì đây là quyền lợi chính đáng của các em. Nhà trường sẽ có báo cáo xin ý kiến của Sở Giáo dục, nhưng nhìn chung là sẽ chuẩn bị phương án tổ chức cho số học sinh này học trực tuyến tại nhà" lãnh đạo nhà trường thông tin.

Trường trung học cơ sở Lý Thánh Tông, quận 8 chuẩn bị luồng, sát khuẩn để đón học sinh trở lại trường. Ảnh: NTCC

Lãnh đạo trường trung học cơ sở Lý Thánh Tông, quận 8 cho biết, nhà trường cũng đã chuẩn bị kỹ các phương án xử lý nếu trường học phát sinh F0.

Theo đó, nếu học sinh là F0 từ trước khi vào trường, thì cần phải khai báo và giáo viên phải nắm ngay từ đầu. Nếu xảy ra trong quá trình học sinh ở trong lớp, giáo viên chủ nhiệm hay cán bộ lớp cần phải báo cáo, đưa học sinh xuống phòng cách ly, nhờ bộ phận y tế của trường báo với địa phương, phụ huynh để nắm thông tin, tránh làm cho các học sinh khác có tâm lý hoang mang.

Biện pháp quan trọng nhất khi tổ chức dạy học trực tiếp mà trường sẽ thực hiện là luôn đảm bảo 5K, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế đầy đủ, tuyên truyền đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch rất quan trọng, nhất là đề nghị học sinh trước hết vì sức khỏe của mình và cộng đồng.