Trường hợp nào đổi thẻ CCCD được giữ số CMND?

Bạn đọc Nguyễn Thanh Sang (TP HCM) hỏi:

Tôi đang dùng CMND loại 12 số (số CMND cũng khá đẹp) và đang chuẩn bị đi đổi sang thẻ CCCD gắn chíp.

Được biết thẻ CCCD gắn chíp cũng là loại 12 số, vậy khi đi đổi sang thẻ CCCD tôi có được giữ lại số CMND cũ hay không?

Luật sư Đỗ Thanh Trung, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Tính đến trước thời điểm Bộ Công an triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp thì có ba loại giấy tờ tương tự mà người dân đã sử dụng đó là CMND loại 9 số, CMND loại 12 số và thẻ CCCD mã vạch.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 thì số thẻ CCCD là số định danh cá nhân.

Nếu sử dụng CMND loại 12 số khi đổi sang thẻ CCCD sẽ được giữ nguyên số. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên (Điều 13, Nghị định 137/2015).

Theo quy định tại Thông tư 27/2012 của Bộ Công an (hiện nay cả nước đã cấp CCCD gắn chip nên Thông tư này hết hiệu lực) CMND loại 12 số gồm 12 chữ số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc.

Trường hợp đổi, cấp lại CMND thì số ghi trên CMND được đổi, cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên CMND đã cấp lần đầu.

Mặc dù quy định cũ tại Thông tư 27/2012 không có khái niệm mã số định danh cá nhân nhưng trên thực tế số CMND loại 12 số chính là mã số định danh cá nhân của mỗi công dân. Trên thực tế những người sử dụng CMND loại 12 số khi đi làm thủ tục đổi thẻ CCCD gắn chíp vẫn được giữ nguyên dãy số này.

Còn thẻ CCCD mã vạch đương nhiên sau khi làm thủ tục đổi sang CCCD gắn chíp sẽ được giữ nguyên số.

Với CMND loại 9 số khi đổi sang thẻ CCCD gắn chíp sẽ được thay thế bằng dãy 12 số mới.

Như vậy, trường hợp người dân dùng CMND loại 12 số và CCCD mã vạch khi đổi sang thẻ CCCD gắn chíp được giữ lại số. Còn đối với CMND loại 9 số khi cấp đổi sang CCCD sẽ bị thay bằng dãy 12 số khác.