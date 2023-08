Ngày 21/8, Sở GDĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 ngành giáo dục mầm non.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GDĐT TP.HCM cho biết, trong năm học 2022-2023, ngành giáo dục mầm non tại TP.HCM đã thực hiện tốt nhiệm vụ năm học; hoàn thành các mục tiêu về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 ngành giáo dục mầm non. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Bên cạnh đó, ngành giáo dục mầm non đã tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, như Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố; Hội thi "Bé vẽ sang tạo cùng Bitex"; ngày hội "Năng lượng mới cả ngày vui"; Thực hiện thử nghiệm chương trình giáo dục mầm non mới; thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến hội nhập quốc tế" đạt số lượng theo chỉ tiêu; Hội thảo tiếng Anh bậc mầm non theo chuẩn quốc tế... Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý giáo dục với 98% trẻ được cập nhật mã định danh...

Tuy nhiên, bà Điệp đánh giá, ngành giáo dục mầm non tại TP.HCM vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc rất cần được tháo gỡ.

Trường mầm non "mắc kẹt" từ các quy định

Theo bà Hồng Điệp, hiện nay các cơ sở giáo dục mầm non công lập đang gặp khó khăn trong việc chi trả lương cho đội ngũ nhân viên (nhân viên nấu ăn, phục vụ, bảo vệ, lao công) hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (nay là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP). Vì nguồn ngân sách nhà nước không cấp để chỉ trả lương cho đối tượng này.

Cũng chính vì vậy, thu nhập của đội ngũ nhân viên nói trên không cao, chưa thu hút được người lao động đến làm việc.

Bên cạnh đó, tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT - Bộ Nội vụ, căn cứ khối lượng công việc thực tế, nhu cầu và vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ xác định số lượng người làm việc tối đa không vượt quá 2 người để thực hiện nhiệm vụ về kế toán, văn thư, y tế, thủ quỹ.

Ngành Giáo dục mầm non tại TP.HCM còn ngổn ngang khó khăn dù. Ảnh: M.Q

"Đối với các cơ giáo dục mầm non công lập, việc bố trí 2 người để thực hiện nhiệm vụ của các vị trí kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ là vô cùng khó khăn", bà Điệp nói.

Một khó khăn khác là, tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, quy định trường mầm non có quy mô tối thiểu 9 nhóm, lớp, và tối đa 20 nhóm, lớp. Bà Điệp cho rằng quy định này chưa phù hợp với điều kiện địa lý của thành phố. Bởi một số trường là nhà phố hoặc nhỏ hẹp... không đủ số phòng để bố trí thành 9 nhóm, lớp.

Bên cạnh đó, có những trường được xây mới trên khu đất rộng, nhiều phòng lớp, địa bàn cư dân đông, nhu cầu gửi trẻ nhiều, nhưng lại không cho vượt quá 20 nhóm, lớp, đã ảnh hưởng đến chỉ tiêu phấn đấu đạt kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, việc các cá nhân, tổ chức muốn đầu tư xã hội hóa giáo dục gặp khó, bởi quy đinh tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Chương trình giáo dục mầm non mới chưa trao quyền chủ động cho đơn vị thực hiện thí điểm linh hoạt điều chỉnh các ngôn từ, bổ sung thay thế các nội dung... Và khó khăn về tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo ở từng đơn vị quận, huyện, thành phố có sự chênh lệch dẫn đến một số quận, huyện có áp lực rất lớn về số lượng trẻ...

Cần sửa đổi các nội dung bất cập

Từ những khó khăn nêu trên, lãnh đạo Phòng giáo dục mầm non kiến nghị Bộ GDĐT xem xét, sửa đổi một số nội dung bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật, nhằm giảm rào cản góp phần thu hút đầu tư phát triển giáo dục mầm non Thành phố, tăng tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Khen thưởng các giáo viên mầm non có thành tích tốt trong năm học. Ảnh: M.Q

Đề xuất bổ sung, hướng dẫn thủ tục giải quyết các trường hợp chuyển địa điểm, chuyển chủ trường, chủ các nhóm lớp theo nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Bẻn cạnh đó, đề xuất Vụ Giáo dục Mầm non phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn TP.HCM thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới; Xem xét triển khai thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo với phương án phù hợp.

Cuối cùng, ngành giáo dục mầm non thành phố đề nghị phối hợp với Bộ ngành liên quan trong việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

Trong năm học sắp tới, bà Điệp cho biết ngành giáo dục mầm non tiếp tục tập trung các giải pháp triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Đặc biệt, theo bà Điệp, các cơ sở giáo dục mầm non không được hợp đồng suất ăn công nghiệp, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ, đảm bảo 100% trẻ đến trường đều được chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và giáo dục trong điều kiện an toàn.