Trương Thế Vinh lần đầu "ghen tuông" trước Thúy Ngân

Mặc dù Trương Thế Vinh và Thúy Ngân liên tục từ chối khéo và hạn chế nhắc đến nhau nhưng bằng một cách nào đó, netizen vẫn soi ra vô vàn bằng chứng cho thấy cả hai đang tình tứ trên mức bạn bè bình thường.

Mới đây nhất, Trương Thế Vinh còn để lộ động thái cho thấy cả hai "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Trong vlog cá nhân, Thuý Ngân kể về ngày xưa người yêu cũ từng đập điện thoại mình nhiều lần vì nhìn thấy tin nhắn chờ của những chàng muốn cưa cẩm cô. Trương Thế Vinh liền công khai tag bạn gái tin đồn vào bài đăng mới nhất để chất vấn: "Em có nhiều tin nhắn chờ lắm hả".

Màn tương tác qua lại của Thuý Ngân và Trương Thế Vinh chiếm sóng mạng xã hội.

Ngay lập tức, Thuý Ngân cũng không phải dạng vừa, cô vặn lại bằng cách hỏi lại anh chàng: “Anh khó chịu hả?”.

Nhìn cảnh này, dân tình chỉ biết cười thầm và mong cả hai sớm công khai cho đỡ “mệt tim”. Nếu như Trương Thế Vinh và Thúy Ngân tiến đến một mối quan hệ xác định thì chắc chắn Vbiz sẽ có thêm một cặp đôi vô cùng ăn ý.

Trước đó, trên story của nàng Thúy Ngân còn không ngại chia sẻ video ngắn trong đó Trương Thế Vinh đang say sưa hát. Kèm theo đó, Thúy Ngân viết dòng caption ngọt ngào vô cùng: "I love you more than I can say" (Em yêu anh hơn những điều em có thể nói ra) khiến fan càng tin tưởng vào chuyện tình cảm là có thật giữa hai người. Tuy nhiên ngay sau đó, Thúy Vân đã lên tiếng: "Tên bài hát mà mấy chị ơi".

Trương Thế Vinh và Thúy Ngân.