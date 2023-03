Truy bắt đối tượng mới ra tù lại táo tợn cướp xe máy của 1 nữ sinh trên đường giữa ban ngày

Theo TTXVN/Vietnam+: Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, khoảng 6 giờ 30 ngày 6/3, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Trần Nhân Tông (phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình) thì phát hiện một thanh niên đang điều khiển xe máy phóng rất nhanh, phía sau có một số người dân đuổi theo và tri hô "cướp… cướp…".

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Tổ công tác nhanh chóng điều khiển phương tiện cùng người dân truy đuổi.

Khi đến tuyến đê thuộc khu vực cảng Việt-Nhật thuộc phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, đối tượng bị ngã và bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ, tạm giữ xe máy biển kiểm soát 35H1-1381.

Lực lượng chức năng lấy lời khai đối với Nguyễn Trung Hiếu. Nguồn: VOV

Thông tin từ VOV: Quá trình làm việc, đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1985, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiếu khai vừa cướp chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 35H1-1381 của một học sinh nữ đang trên đường đi học tại khu vực đường Trần Nhân Tông thuộc phường Bích Đào.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Nguồn: VOV

Sau khi cướp được tài sản, Hiếu bỏ chạy thì bị lực lượng công an và người dân phát hiện, truy đuổi và bị bắt giữ. Đối tượng cũng khai nhận mình mới ra tù được khoảng 10 ngày.



Hiện Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.

Camera ghi cảnh cướp xe máy của nữ sinh ở Ninh Bình. Nguồn: Zing