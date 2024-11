Truy nã đặc biệt đối tượng Bạch Công An vì bắt người rồi cướp tài sản

Ngày 6/11, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Bạch Công An (SN 1997; nơi thường trú: Thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội "Cướp tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 168 và tội "Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật", quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12/2023, thông qua nhóm Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", 4 đối tượng gồm: Trần Văn Sang (SN 1991; nơi thường trú: Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội); Vũ Xuân Phúc (SN 1996; nơi thường trú: Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Duy Lĩnh (SN 1991; nơi thường trú: Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình) và Bạch Công An đã làm quen nhau và lập thành 1 nhóm.

Cả nhóm bàn bạc thống nhất chuẩn bị công cụ, phương tiện, dàn cảnh để cướp tài sản của một người cùng làng với Sang, là anh Phạm Văn T (SN 1995; làm nghề quảng cáo trên Facebook, thường hay đi làm về một mình vào đêm muộn).

Ngày 7/12/2023, nhóm này tập trung tại ngã ba Cư An, Tam Đồng, Mê Linh từ lúc 17h để đợi thời cơ. Đến 0h ngày 8/12/2023, khi anh T điều khiển chiếc xe máy SH đi về nhà thì bị nhóm đối tượng chặn đầu xe. Một tên nói "T à, công an đây", tên khác khóa tay anh T bằng khóa số 8, lấy túi trùm đầu, rồi "áp giải" anh T lên một chiếc xe ô tô.

Nhóm đối tượng đã khóa tay anh T bằng khóa số 8, lấy túi trùm đầu, "áp giải" T lên một chiếc xe ô tô rồi cướp tài sản của nạn nhân. Trong ảnh là truy nã đặc biệt với đối tượng Bạch Công An. Ảnh: CAHN

Trên xe ô tô, An tự xưng là công an hình sự, hiện đang điều tra T vì có liên quan đến việc trốn thuế, rửa tiền, lừa đảo. An yêu cầu anh T đưa điện thoại và cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng.



Sau đó, An truy cập vào 2 tài khoản của anh T, chuyển tổng số tiền 343.000.000 đồng của anh nạp vào tài khoản game online. Tiếp đó, An yêu cầu anh T vay thêm 50.000.000 rồi tiếp tục nạp vào tài khoản game online.

Sau khi cướp được gần 400 triệu đồng, nhóm đối tượng tháo khóa số 8, dùng băng keo trói tay và yêu cầu anh T không được tháo túi trùm đầu 5 phút sau khi chúng bỏ đi.

Đến ngày 13/1/2024, An dùng sim rác gọi cho anh T, tự xưng là đội trưởng hình sự, yêu cầu gặp để xử lý nốt công việc.

Khoảng 20h ngày 13/1, anh T đi bộ ra điểm hẹn thì lại bị nhóm đối tượng khóa tay, trói và bịt đầu, đưa lên xe ô tô. Trên xe, An yêu cầu anh T nộp 3 tỷ đồng để kết thúc chuyên án nhưng anh T bảo không có tiền, do vậy, An tiếp tục yêu cầu anh T phải vay ngay tiền để chuyển cho chúng.

Dưới sự khống chế của nhóm đối tượng, anh T đã liên hệ với bạn vay được 100 triệu đồng, ngay sau đó, An đã chuyển từ tài khoản của anh T vào tài khoản game online 117 triệu đồng.

Đến ngày 20/1/2024, An lại gọi cho anh T yêu cầu chuyển thêm tiền. Anh T lại tiếp tục vay bạn bè và chuyển cho An 200 triệu đồng nữa. Tổng số tiền nhóm đối tượng cướp được của anh T là 710 triệu đồng.

Ngày 22/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bạch Công An. Tuy nhiên, đối tượng Bạch Công An đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Bạch Công An. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (điều tra viên Đoàn Văn Bằng, SĐT: 0904.625.467, địa chỉ: Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP.Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.