Vụ người đàn ông ở Hòa Bình bị chém tử vong trên đồi: Công an truy tìm nghi phạm

Theo thông báo, Công an tỉnh Hòa Bình xác định đối tượng Đinh Văn Thành (SN 1963, trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) là nghi phạm trong vụ án giết người xảy vào sáng 5/11 trên địa bàn xã Bình Thanh.

Khi gây án, đối tượng mặc áo lao động màu xanh đã cũ, quần và ủng tối màu.

Ai biết thông tin về đối tượng trên hiện đang lẩn trốn ở đâu, kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ qua đồng chí Sinh - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình, số điện thoại: 0979.983.999 và đồng chí Nghĩa - Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hoà Bình, số điện thoại: 0912.912.215.

Công an tỉnh Hòa Bình xác định đối tượng Đinh Văn Thành (SN 1963, trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) là nghi phạm trong vụ án giết người xảy vào sáng 5/11 trên địa bàn xã Bình Thanh. Ảnh: Công an tỉnh Hòa Bình

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều 5/11, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Bình Thanh xác nhận, trên địa bàn xóm Lòn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chém tử vong ở trên đồi của gia đình.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Thanh, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 5/11. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân là ông Đ.V.T (SN 1978, trú tại xóm Lòn, xã Bình Thanh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc người đàn ông bị chém tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Bước đầu nghi ngờ nguyên nhân do xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp với nhau trong việc mua bán cây cối ở trên đồi nương của gia đình ông T. Nguyên nhân chính thức đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng chém tử vong ông T đã bỏ trốn khỏi hiện trường.