Truy nã đối tượng tổ chức thi hộ ở Hà Nội

Ngày 29/7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, theo điều tra, khoảng tháng 6/2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Ngô Thuỳ Linh (SN 1996, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) đã liên hệ những sinh viên có nhu cầu thi hộ môn tiếng Anh để thi hộ, hoặc giới thiệu cho người khác để hưởng chênh lệch.

Sau đó, Linh đã làm giả hồ sơ để thay thí sinh dự thi. Chi phí từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng đối với mỗi trường hợp.

Cơ quan công an yêu cầu đối tượng Ngô Thùy Linh ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Ảnh: CACC

Ngày 30/6/2019, Linh cùng một số đối tượng thi hộ bị Hội đồng tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh của một trường Đại học trên địa bàn quận Hoàng Mai phát hiện và báo cho cơ quan Công an.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 28/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thuỳ Linh về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Thuỳ Linh.

Công an TP.Hà Nội thông báo, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Bắc Từ Liêm (SĐT 0692191640), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113…

Cơ quan công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.