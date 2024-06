Theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, vào chiều ngày 4/6, tại trụ sở Bộ LĐTBXH, Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đã có buổi họp để thẩm định công nhận huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) thoát khỏi huyện nghèo quốc gia.

Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đã có buổi họp để thẩm định công nhận huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Ảnh: CTV.

Huyện A Lưới là một trong 74 huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022. Đây là một trong 22 huyện nghèo toàn quốc được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ để thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, từ khi được Chính phủ phê duyệt vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2021-2025, huyện A Lưới được quan tâm tập trung nguồn lực đầu tư trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, đặc biệt là về tạo việc làm, an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở và các mô hình sinh kế giúp cho người dân có điều kiện tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Đến cuối năm 2023, qua đánh giá hệ thống chỉ tiêu xác định, chấm điểm huyện nghèo, huyện A Lưới đảm bảo đủ điều kiện thoát khỏi tình trạng nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: CTV.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Thừa Thiên Huế quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh xác định nhiệm vụ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện. Tỉnh đang quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo tiêu chí đặc thù, trong đó có mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều còn 2,0%-2,2% và huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo năm 2024.

Kết quả thẩm tra, đánh giá đến thời điểm cuối năm 2023, huyện A Lưới đảm bảo điều kiện để lập hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận thoát khỏi tình trạng huyện nghèo sớm trước 1 năm so với quy định.

Huyện A Lưới phấn đấu cuối năm 2024 giảm còn 3.681 hộ nghèo (giảm 5.526 hộ so với đầu kỳ), tương ứng mức giảm 60,2%. Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020. Ngoài ra, đánh giá mức tăng thu nhập bình quân của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện A Lưới năm 2020 so với năm 2023 cũng đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho hay, so với các tiêu chuẩn, tiêu chí, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Hội đồng thẩm định công nhận huyện A Lưới thoát nghèo năm 2024, sớm 1 năm so với quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg. Việc này nhằm để có đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền công nhận tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025 theo tiêu chí đặc thù.

Sau khi huyện A Lưới được công nhận thoát nghèo năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện A Lưới thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo tính bền vững sau khi được công nhận huyện thoát nghèo.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá cao nỗ lực Thừa Thiên Huế nói chung và của huyện A Lưới nói riêng trong công tác giảm nghèo bền vững.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Văn Thanh cho biết, với 9/9 phiếu đồng ý tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định sẽ sớm trình hồ sơ để Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia.

Ông Lê Văn Thanh đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, sớm có các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân huyện A Lưới.