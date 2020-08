TT-Huế: Nhóm người Trung Quốc đánh bạc hàng chục tỷ đồng giữa mùa dịch Covid-19

Ngày 11/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa làm rõ một nhóm người nước ngoài lưu trú trên địa bàn TP.Huế đánh bạc qua mạng hàng chục tỷ đồng.

Đó là các đối tượng người Trung Quốc, gồm: Xiang Jie, Zeng Jiale, Yu Lijun, Chen DaoGuang, Liu JianFei, Chen JianJing, Xu HongFeng (tuổi từ 20 tuổi đến 43 tuổi).

Cơ quan công an phá án.

Trước đó, cơ quan công an làm rõ các tượng này tổ chức thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng Internet. Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều tang vật có liên quan như phương tiện, công cụ, máy móc các đối tượng dùng để thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng máy tính để bàn và điện thoại thông minh kết nối mạng để truy cập vào Website có địa chỉ: https:kkw878.com (đây là một website tại Philippines) nhằm tham gia đánh bạc trực tuyến với đối tượng người Trung Quốc. Việc thanh toán tiền thắng thua từng ván bạc được trả bằng tiền Nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại ngân hàng ở Trung Quốc. Các đối tượng này đã thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền trên 35 tỷ đồng.

Tang vật vụ án.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng vi phạm điểm b, khoản 5, Điều 17, Nghị định 167/2013/CP của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, riêng đối tượng Xiang Jie đã quá hạn tạm trú.

Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất quá cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài khi vi phạm pháp luật Việt Nam sẽ bị hủy thị thực, thời hạn tạm trú sẽ bị rút ngắn và yêu cầu xuất cảnh. Hiện các cơ quan có liên quan đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý, buộc xuất cảnh đối với các đối tượng này.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian này, cùng với tập trung lực lượng tham mưu, phối hợp phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.