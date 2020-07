TT-Huế: Yêu cầu 2 sinh viên cùng gia đình chủ trọ cách ly tại nhà

Theo Công an phường An Cựu, qua công tác nắm tình hình, Công an phường đã triển khai nhiều biện pháp liên quan đến trường hợp nghi là F2 của ca Covid-19 tại Đà Nẵng. Đó là các trường hợp chị T.T.M.H (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng, tạm trú tại dãy trọ ở đường Hồ Đắc Di, TP.Huế). Chị H hiện là sinh Đại học Huế.

Cơ quan chức năng ở Đà Nẵng tiến hành khử khuẩn khu vực bệnh nhân mắc Covid-19 sinh sống.

Báo cáo của Công an phường An Cựu cho biết ngày 18/7, bố và mẹ chồng của chị ruột chị H đi dự tiệc cưới và ngồi chung bàn với bệnh nhân T.V.D ở Đà Nẵng - người được xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19. Nhà chị H ở gần nhà bố và mẹ chồng của chị ruột chị H nên chị H nhiều lần tiếp xúc trực tiếp, gần với 2 người này vào các ngày 18 và 19/7.

Đến ngày 21/7, chị H đi xe khách từ Đà Nẵng ra Huế, rồi về tại dãy trọ tại đường Hồ Đắc Di, TP.Huế. Tại đây, chị H ở chung phòng với bạn học cùng trường là chị N.T.P (SN 1999, hộ khẩu thường trú Hòa Phong, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Công an phường An Cựu cho hay hiện, cơ quan này đã yêu cầu chị H, chị P và gia đình chủ trọ tự cách ly tại nhà, đồng thời viết lịch sử dịch tễ, những người đã tiếp xúc, những nơi đã đi đến. Cơ quan công an cũng đã tham mưu UBND phường An Cựu, Trạm Y tế phường tiến hành kiểm tra sức khỏe những người liên quan.

Ngoài ra, Công an phường An Cựu đã bố trí lực lượng canh gác, không để các trường hợp nghi vấn không áp dụng các biện pháp cách ly an toàn cho cộng đồng.