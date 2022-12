TT Putin nói rõ về những gì Ukraine còn lại sau khi chiến sự kết thúc

Putin đưa ra quan điểm về Ukraine sẽ trông như thế nào về mặt lãnh thổ



Ngay từ đầu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ông Putin đã nói rằng mục tiêu của ông là phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa Ukraine. Khi năm 2022 sắp kết thúc, rõ ràng là Quân đội Nga sẽ không thể đạt được điều này nếu không thay đổi chế độ ở Kiev.

Nội chiến ở Ukraine

Phát biểu tại diễn đàn Valdai, ông Putin một phần đồng ý rằng có một cuộc nội chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Tổng thống Nga và Ukraine là "một dân tộc", nhưng "thật không may, chúng tôi đã kết thúc ở các quốc gia khác nhau, vì một số lý do," tổng thống nói. Trong thời kỳ thành lập Liên Xô, những người Bolshevik Ukraine "theo chủ nghĩa dân tộc" đã nhận được các lãnh thổ "chủ yếu thuộc Nga". Đó là lý do chính dẫn đến sự chia rẽ giữa người Nga và người Ukraine.

Do đó, Putin đã nói rõ rằng những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sẽ mất các lãnh thổ này.

NATO không muốn người dân Nga đoàn kết

Tại cuộc họp báo ngày 22/12, ông Putin cũng nói rằng Nga từ lâu đã dung túng cho cuộc chiến "gây ra" chống lại người Nga ở Ukraine.

"Họ sẽ tiếp tục chia rẽ, nhưng chúng tôi sẽ làm việc để đoàn kết. Không ai muốn sự thống nhất của người dân Nga, ngoài chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm điều đó và chúng tôi sẽ thành công", ông Putin nói.

Nếu cuộc chiến hiện tại ở Ukraine là "một phần" nội chiến, thì phần thứ hai của nó là cuộc chiến với NATO.

Ukraine còn lại những gì?

Theo phân tích của chuyên gia, Nga sẽ mở rộng các vùng Kiev, Cherkasy, Poltava và Chernihiv. Ngoài ra còn có vùng đất Novorossiya (Nước Nga mới) — các vùng phía đông nam của Ukraine cũ. Các vùng Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk (DPR và LPR), Zaporozhye (hay còn gọi là Zaporizhzhia) và Kherson đã là một phần của Liên bang Nga.

Và như vậy, Ukraine sẽ còn lại Odessa, Kharkov, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Vùng Kirovograd.

Galicia (các vùng Ivano-Frankivsk, Lviv và Ternopil) sẽ không trở thành một phần của nước Nga mới.

Điều này không có nghĩa là Putin sẽ để người Ba Lan đến đó. Moscow có thể sử dụng những vùng lãnh thổ đó để mặc cả với EU như dỡ bỏ lệnh trừng phạt và Galicia sẽ độc lập.

"Không giống như các đối thủ của mình, Nga không từ chối đàm phán về tình hình xung quanh Ukraine," ông Putin nói.

Mục đích của Putin trở nên rõ ràng

"Việc gia tăng chiến sự sẽ dẫn đến những tổn thất phi lý", ông Putin nói trong một cuộc họp báo.

"Không giống như phương Tây, Nga không thể hoài nghi về tình hình ở Ukraine. Chúng tôi có một triết lý khác, một thái độ khác về cuộc sống và con người", ông nói thêm.

Điều đó có thể có nghĩa là người ta nên sẵn sàng cho một cuộc chiến đô thị kéo dài, trong đó Nga sẽ không dùng đến các vụ ném bom rải thảm - một chiến thuật mà Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam, Nam Tư và Iraq.

Putin tuyên bố tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng vào ngày 21/12 rằng, hoạt động quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục và mong muốn hoàn thành vào cuối năm 2023. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cũng đã nói về cuộc tấn công đã lên kế hoạch vào năm 2023.

Theo tờ Neue Zürcher Zeitung của Đức, có hai kịch bản có thể xảy ra. Bắt đầu từ tháng 4, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn ở Donbass. Kết quả là Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ bị chia cắt và không thể chiến đấu.

Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Ukraine bằng cách tấn công nước này từ Donbass. Một nhóm quân đội từ Belarus sẽ đến chiếm Kiev. Bản phân tích cho biết binh lính Nga sẽ tiến đến biên giới Ba Lan để ngăn chặn nguồn cung cấp vũ khí từ phương Tây và kiểm soát Transnistria.