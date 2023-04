Từ 1/5, Hải Phòng triển khai phạt nguội tại nhiều nút giao thông

Theo đó, xét đề nghị của Công an thành phố tại Văn bản số 697/CAHP-PV01 ngày 19/4/2023, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xin ý kiến Bộ Công an về trình tự, thủ tục để thực hiện “phạt nguội” đảm bảo đúng quy định đồng thời tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản liên quan đến trình tự, thủ tục để tổ chức thực hiện “phạt nguội” (nhiệm vụ này cần được hoàn thành trước ngày 27/4/2023).

Tại văn bản nói trên, lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo Công an thành phố thực hiện tiếp nhận tài khoản truy cập hệ thống từ Viettel Hải Phòng để quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện “phạt nguội” đảm bảo đúng quy định, tổ chức “phạt nguội” từ 1/5/2023 đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các nút giao thông đã triển khai hệ thống camera theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an, rà soát trang thiết bị có sẵn tại đơn vị để bố trí cho phòng xử lý hình ảnh tại Công an thành phố đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật; hoàn thành trước ngày 28/4/2023.

Phương tiện lưu thông tại nút giao thông ngã 6 Máy Tơ (quận Ngô Quyền). Ảnh: Báo Hải Phòng

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, tín hiệu giao thông đảm bảo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 26/4/2023); Xác định vị trí, cấp phép thi công trồng cột; phối hợp với Viettel Hải Phòng trong quá trình tổ chức thực hiện lắp đặt hệ thống, cột, camera tại các nút giao thông; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận hạ tầng, trang thiết bị hệ thống camera “phạt nguội” đối với 3 nút được đầu tư từ nguồn xã hội hóa đảm bảo đúng quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, hệ thống camera “phạt nguội” (hoàn thành trước ngày 27/4/2023).

Đối với Viettel Hải Phòng, lãnh đạo thành phố Hải Phòng biểu dương đơn vị đã tích cực, chủ động trong quá trình triển khai lắp đặt hạ tầng hệ thống camera phục vụ “phạt nguội”. Để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị đơn vị khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt, kiểm thử hệ thống, bàn giao cho Công an thành phố quyền sử dụng hệ thống đối với 2 nút do Viettel tài trợ để tổ chức thực hiện “phạt nguội” trước ngày 28/4/2023; Khẩn trương hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera tại 3 nút giao thông từ nguồn xã hội hóa của thành phố để triển khai thử nghiệm xử lý “phạt nguội“ (hoàn thành trước ngày 20/5/2023).

Đối với Sở Tư pháp, lãnh đạo thành phố yêu cầu đơn vị này cần phối hợp với Công an thành phố rà soát, đề xuất cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai, thực hiện “phạt nguội” đảm bảo đúng quy định.

Như vậy, từ 1/5 tới, cơ quan chức năng của Hải Phòng sẽ triển khai thí điểm "phạt nguội" tại 5 nút giao thông đã lắp đặt camera của Thành phố để xử lý phạm lỗi “không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu giao thông đối với ô tô”. Các nút giao đó là: Nút giao đường Phan Đăng Lưu với đương Hoàng Quốc Việt (quận Kiến An); nút giao đường Phạm Văn Đồng với Đường 363 (quận Dương Kinh); nút giao đường Bùi Viện với đường Võ Nguyên Giáp, nút giao đường Tô Hiệu với đường Trần Nguyên Hãn, nút giao đường Nguyễn Đức Cảnh với đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân).