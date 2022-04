Công an xã được cấp đăng ký, biển số xe máy

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký ban hành Thông tư 15/2022 để sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; trình tự đăng ký, thu hồi con dấu tại Thông tư 58/2020, Thông tư 65/2020 và Thông tư 45/2017…

Một trong những quy định đáng chú ý tại thông tư mới này là trao quyền cho công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Thẩm quyền này trước đây là của công an cấp tỉnh và cấp huyện. Thông tư 15/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 21/5 tới đây.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho hay: Hiện nay, thẩm quyền cấp đăng ký, biển số xe ô tô thuộc về Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Phòng CSGT Công an cấp tỉnh theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA thì kể từ ngày 21/5, Thông tư 15 quy định Công an cấp huyện sẽ được trao quyền trong một số trường hợp.

Người dân xếp hàng chật kín điểm đăng ký xe ô tô khi phí trước bạ giảm 50% vào tháng 12/2021. Ảnh Quỳnh An

Cụ thể, công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình trừ các trường hợp sau:

Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng CSGT đặt trụ sở;

Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Cục CSGT thực hiện phân cấp đăng ký, biển số xe ô tô cho Công an cấp huyện; thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

Như vậy, tùy thuộc vào thời gian hoàn thành việc phân cấp, kể từ ngày 21/5/2022, nếu có thông báo của công an cấp huyện thì người mua ô tô không cần đến Công an tỉnh để làm thủ tục đăng ký hoặc sang tên xe mà đến thẳng Công an huyện nơi mình thường trú để thực hiện các thủ tục này.

Việc phân cấp giúp người tiết kiệm thời gian, đi lại

"Như vậy với việc phân quyền cho công an xã cấp đăng ký và biển số xe máy (khi đủ điều kiện) kỳ vọng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, không bắt buộc phải lên huyện, lên tỉnh để thực hiện thủ tục như trước đây.

Khi khối lượng công việc của cán bộ giảm tải, giảm áp lực thì việc xử lý hồ sơ cũng nhanh hơn. Và người dân có thể đăng ký, lấy biển số sớm hơn", luật sư Bình chia sẻ.

Luật sư Bình cũng cho hay, theo Thông tư mới, người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời online tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm bản điện tử theo mẫu.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật.

Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 15/2022/TT-BCA, chủ xe có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe tạm thời theo các bước sau: Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công; Bước 2: Kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58), ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện và gửi các tài liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời).

Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời; Bước 4: Nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử (theo mẫu số 05A/58).

Ngoài đăng ký online, người dân có thể đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe mà không cần mang xe đến kiểm tra, chỉ cần nộp giấy tờ xe.

Ông Bùi Danh Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội cho rằng, lâu nay việc người dân mua xe mới phải đi lại, thực hiện khá nhiều bước về mặt thủ tục hành chính. Bởi vậy, nếu như việc phân cấp, phân quyền tại Thông tư 15/2022 hướng tới tạo điều kiện thuận lợi cho người thì quả thực rất tốt. Người dân giảm được chi phí đi lại. Còn cán bộ giảm được khối lượng công việc.

"Tuy nhiên, để làm tốt được nội dung này tôi cho rằng cơ quan chức năng phải tổ chức tập huấn thật tốt cho cán bộ, làm sao để người dân đến đăng ký xe máy không cảm thấy phiền hà. Đặc biệt, quy trình phải chặt chẽ, làm sao không để xuất hiện các dịch vụ đối với việc đăng ký này để tạo sự công bằng giữa các lái xe, người dân", ông Liên nói.