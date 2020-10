Từ giữa tháng 10, 3 con giáp tài lộc vượng phát, phú quý đầy tay

Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp được biết đến với tình cách hiền lành, hòa nhã, biết đối nhân xử thế. Bạn là người hành thiện, cư xử phải đạo nên có quý nhân vây quanh. Trong công việc, người tuổi Mão là người có khả năng sáng tạo, thích là người đi đầu.

Đến giữa tháng 10, tài vận của người tuổi này cực vượng. Công việc của bạn sẽ muôn phần như ý, tài chính bùng nổ. Các dự án bạn đầu tư trước kia giờ đã sinh lời. Người tuổi này có thể tất toán những khoản nợ cũ và có thêm những cơ hội đầu tư, kinh doanh mới.

Người tuổi Mão làm kinh doanh thì bước sang tháng 10, công việc của bạn có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn nhận được lời mời hợp tác, công việc kinh doanh nhờ đó cũng suôn sẻ hơn gấp bội.

Ảnh minh họa

Con giáp tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ Trời sinh đã thông minh, nhanh nhẹn. Trong cuộc sống, bạn luôn biết cách tạo ra cơ hội riêng cho mình. Gần đây, người tuổi Tỵ gặp nhiều điều may mắn, công danh, sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Đến giữa tháng 10, tài vận của bạn sẽ tăng gấp đôi. Ngay cả việc chơi những trò chơi may rủi như mua vé số, bạn cũng có thể gặp được may mắn bất ngờ.

Trong công việc, nhờ sự thay đổi nhân sự trong tổ chức, bạn có thêm cơ hội để học tập, làm việc, phát huy tài năng. Cơ hội cũng đi liền với thách thức, chỉ cần cố gắng, quyết tâm, người tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành quả xứng đáng.



Ảnh minh họa

Con giáp tuổi Dần

Người tuổi Dần mang nét tính cách chân thật, thẳng thắn, có sao nói vậy. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng nảy, không kiềm chế được bản thân và cũng hay giải quyết mọi chuyện một cách cảm tính.

Ảnh minh họa

Đến giữa tháng 10, tài vận của con giáp này vượng hơn thấy rõ. Nhận được thêm công việc, dự án mới, bạn có cơ hội kiếm tiền đầy ví. Nhờ cần cù, chăm chỉ làm việc lại có sáng kiến trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, cất nhắc để nắm giữ vị trí cao hơn. Có cơ hội thăng quan tiến chức, người tuổi Dần chớ nên kiêu ngạo mà cần nỗ lực hơn nữa.

Bên cạnh đó, chuyện tình duyên của con giáp này cũng ngày một hài hòa, nồng thắm. Nhờ được người quen mai mối, bạn sẽ sớm gặp được đối tượng phù hợp. Những người đã có gia đình nên dành nhiều thời gian hơn để vun đắp tình cảm với nửa kia. Đừng vì ham mê công việc mà bỏ bê tổ ấm của mình nhé!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.