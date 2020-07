T.Ư Hội Nông dân Việt Nam: Tri ân, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sĩ

Cùng dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức; lãnh đạo các đoàn thể gồm: Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên T.Ư Hội.



Tiến sỹ Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính - con liệt sĩ cho biết, ông rất xúc động khi đây là lần đầu tiên được dự buổi gặp mặt các đồng chí là con liệt sĩ đang công tác tại T.Ư Hội.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng tặng quà cho các đồng chí là con liệt sĩ hiện công tác tại T.Ư Hội.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm bày tỏ sự xúc động khi năm nào cơ quan Trung ương Hội cũng quan tâm, tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa để động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí thân tình và ấm cúng, thay mặt Đảng Đoàn, Ban Thường vụ, Chủ tịch Thào Xuân Sùng gửi lời tri ân cùng sự biết ơn chân thành đến những người mẹ Việt Nam anh hùng, những anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và những gia đình có công với đất nước. Đồng thời, Chủ tịch đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của các đồng chí là con liệt sĩ đối với sự phát triển của T.Ư Hội.

"Đó chính là sự hi sinh xương máu to lớn của nhân dân ta, dân tộc ta trong những năm trường kháng chiến, quyết tâm giành lại độc lập dân tộc cho toàn thể đồng bào. Kế thừa truyền thống cách mạng quý báu của cha anh các thế hệ đi trước, chúng ta hiện cũng đã và đang làm tốt nhiệm vụ chống lại kẻ thù vô hình, giống như đại dịch Covid-19 vừa qua. Đặc biệt, giai cấp nông dân cả nước đã đồng tâm, hiệp lực, thực hiện rất tốt phương án "bốn tại chỗ" để đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều này chính là đang phát huy tốt truyền thống của dân tộc" - Chủ tịch Thào Xuân Sùng nói.

"10 đồng chí con liệt sĩ cũng giống như 10 bông hoa, chính là niềm tự hào của cơ quan chúng ta. Chúc các đồng chí luôn tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của cha ông, là điểm tựa, là gương sáng cho lớp cán bộ trẻ ở cơ quan cũng như con cháu trong gia đình noi theo. Mong muốn các đồng chí tiếp tục đoàn kết, thống nhất, noi gương các anh hùng liệt sĩ để luôn gương mẫu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ"- Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Thay mặt các đồng chí là con liệt sĩ, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi năm nào cũng vậy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm, tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa để động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách; đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng, dù đang có rất nhiều công việc bận rộn nhưng vẫn luôn dành cho chúng tôi những tình cảm ấm áp. Phát huy truyền thống đạo đức cách mạng của gia đình, bản thân tôi luôn tự nhắc nhở mình cần phải gương mẫu, cố gắng phấn đấu trên mọi mặt, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ niềm tin yêu của các đồng chí lãnh đạo trong cơ quan".

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo cơ quan, Chủ tịch Thào Xuân Sùng tặng quà các đồng chí là con liệt sĩ hiện đang công tác tại T.Ư Hội. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, cống hiến nhiều hơn nữa cho hoạt động Hội, phong trào nông dân và sự phát triển của đất nước; đồng thời, đề nghị lãnh đạo các Ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong công việc chuyên môn cũng như đời sống tinh thần, vật chất để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được biết, ngày mai (25/7), Thường trực T.Ư Hội NDVN dẫn đầu đoàn cán bộ đi thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công (tỉnh Phú Thọ), đồng thời, trực tiếp đến thăm hỏi và thắp hương tri ân tại 02 gia đình cán bộ là con liệt sĩ hiện đang công tác tại T.Ư Hội.