"Tư lệnh" ngành GTVT "điểm" lý do nhà thầu cao tốc Bắc - Nam thi công cầm chừng

Công trình điện cao thế 500kV đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Nguồn: Thế Anh

Ngày 22/11, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác Bộ GTVT kiểm tra công tác thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua địa bàn tỉnh Bình Thuận có tổng chiều dài 160km, gồm 3 dự án thành phần: Đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Dầu Giây - Phan Thiết.

Hiện nay, các đơn vị đang thực hiện di dời công trình điện cao thế 500kV, 220kV thuộc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Dầu Giây - Phan Thiết. Việc chậm di dời công trình điện cao thế đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ của 2 dự án thành phần này.

Các đơn vị đang triển khai thi công dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: N.H

Theo báo cáo của Ban QLDA 7 về vật liệu đất đắp của dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết lên đến 9,2 triệu m3. Sau nhiều nỗ lực, hiện chủ đầu tư đã giải quyết cơ bản đủ vật liệu phục vụ dự án. Tiến độ triển khai thi công tại các gói thầu đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đều chậm so với kế hoạch.

Tương tự, dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết cũng bị chậm do các trụ điện cao thế chậm di dời.

"Đến giữa tháng 11/2022, tổng giá trị xây lắp đã thực hiện đạt 3.772 tỷ đồng/6.267 tỷ đồng, đạt 60,19% giá trị xây lắp (chậm 422 tỷ đồng so với kế hoạch, tương đương chậm 6,74% giá trị xây lắp)", báo cáo nêu rõ.

Cận cảnh trụ điện cao thế trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khiến dự án bị chậm tiến độ. Ảnh: Thế Anh

Báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng về nguyên nhân chậm tiến độ dự án, ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA 7 khẳng định: "Một phần là do giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động lớn".

"Điều này gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc quản lý giá thành, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn khi triển khai thi công; Một số nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng, chờ giá xuống, ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch giải ngân vốn", ông Minh cho biết.

Cũng theo ông Minh, nguyên nhân khác ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ dự án là do mưa kéo dài bất thường và mùa mưa đến sớm hơn so với dự báo cũng ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi công, đặc biệt là thi công đắp nền đường. Cùng với đó, do nhà thầu không tập trung triển khai thi công do thiếu đất đắp.

Các nhà thầu mong muốn các ngành chức năng sớm di dời trụ điện cao thế để tiến độ được đảm bảo. Ảnh: Thế Anh

Ông Đinh Công Minh khẳng định: "Dù có những khó khăn nhưng tinh thần của các nhà thầu là quyết tâm thông xe kỹ thuật vào 31/12. Các nhà thầu cam kết sẽ quyết tâm đến ngày 30/4/2023 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án".

Đánh giá về tiến độ của dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Đây là dự án trọng điểm quốc gia và là một trong những dự án phải hoàn thành trong năm 2022".

"Với những gì đã làm được thì các dự án đều chậm tiến độ so với kế hoạch. Việc chậm trễ này có trách nhiệm trực tiếp liên quan đến các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu", Bộ trưởng chỉ rõ trách nhiệm chậm tiến độ.

Trụ điện được di dời đi, nhà thầu khẩn trương san gạt nền. Ảnh: Thế Anh

Qua đó, "Tư lệnh" ngành GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án, nhà thầu nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ đề ra và phải thông xe kỹ thuật trước 31/12/2022. Chậm nhất là đến ngày 30/4/2023 khánh thành, đưa vào khai thác đoạn này.

Đồng thời, người đứng đầu Bộ GTVT yêu cầu các Ban Quản lý dự án cần tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tối đa cho các doanh nghiệp, để không làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

"Tập trung tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, nhất là vấn đề liên quan đến tài chính", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Theo đó, các nhà thầu cần tập trung tối đa nguồn lực tài chính, máy móc, trang thiết bị, công nhân… khắc phục bất lợi thời tiết để triển khai thi công 24/24h để đạt tiến độ đề ra. Tiến độ thi công phải đảm bảo nhưng các đơn vị vẫn phải chú ý đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; tuyệt đối không được bỏ qua các bước, quy trình kỹ thuật theo quy định.

"Giai đoạn 2 của dự án cao tốc Bắc - Nam, chỉ có các nhà thầu làm tốt giai đoạn 1 mới được chọn tiếp tục, các nhà thầu làm không tốt sẽ bị loại bỏ", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.