Từ mờ sáng, Tân Sơn Nhất đông kín người dân về quê đón Tết

Tân Sơn Nhất đón lượng khách khủng

Cận Tết, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng một đông. Từ 3 giờ ngày 16/1 (ngày 25 tháng Chạp), khu vực trong và ngoài nhà ga đã đông kín khách.

Ghi nhận của PV Dân Việt, từ sáng sớm các khu vực cổng ra của ga quốc nội, ga quốc tế, khu vực sảnh chờ, khu vực soi chiếu an ninh, khu vực hành lý, làn đón taxi, xe công nghệ… đã đông đúc.

Được biết, dịp Tết 2023, ngành hàng không tăng cường nhiều chuyến bay đêm khiến lượng khách tập trung tại sân bay vào giữa khuya và rạng sáng tăng đột biến so với mọi năm.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỉ lục trong dịp Tết 2023. Ảnh: H.T

Lo sợ ùn ứ đường, quá tải khu vực làm thủ tục nên nhiều người chọn giải pháp đến sân bay từ rất sớm để chờ đợi làm thủ tục. Bên cạnh đó, hành khách thường mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh khi về quê ăn Tết nên nhiều người đã có mặt trước giờ khởi hành 2 - 3 tiếng để chủ động xếp hàng, chờ check-in, ký gửi hành lý. Khu vực các quầy làm thủ tục các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VietJet Air, Bamboo Airways đều đông kín người.

Tại khu vực soi chiếu an ninh của sảnh A, thời điểm 4 giờ sáng ngày 16/1, các cửa soi chiếu đều được mở để phục vụ số lượng lớn hành khách đang xếp hàng. Theo quan sát, hành khách được phân làn gần 10 hàng. Để hoàn thành thủ tục qua cửa an ninh, hành khách phải xếp hàng dài di chuyển từ 20 - 30 phút.

Trong khi đó, tại khu vực sảnh ngoài ga đi quốc nội, hàng dài taxi, xe ô tô ra vào liên tục, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Bên trong khu vực check-in, nhân viên của các hãng cũng túc trực, hướng dẫn hành khách xếp hàng, ký gửi hành lý.

3 giờ sáng, sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghẹt khách chờ đợi về quê. Ảnh: H.T

Chị Thảo Hoa (quê Nghệ An) cho biết vợ chồng chị làm công nhân tại TP.HCM. Năm nay, cả hai đều nghỉ tết để mua vé từ Tân Sơn Nhất về sân bay Vinh đón Tết cùng gia đình. Do 2 năm dịch bệnh, vợ chồng chị đã không thể về thăm quê. Để không bị lỡ chuyến bay, chị Hoa đã có mặt trước 2 tiếng làm các thủ tục trước khi ra hàng ghế chờ.

Tân Sơn Nhất triển khai nhiều giải pháp ứng phó ùn tắc

Được biết, cao điểm Tết 2023, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo sẽ đón lượt khách kỷ lục từ trước đến nay. Được biết, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo khai thác khoảng 26.926 chuyến bay, tăng 9,39% so với năm 2019. Sản lượng hành khách dịp Tết sắp tới vào khoảng hơn 3,85 triệu lượt, tăng 9,5% so với giai đoạn năm 2019.

Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết trung bình ngày khoảng 130.000 khách (trong đó nội địa 90.000 khách, quốc tế 40.000 khách). Trong ngày đông nhất vào dịp Tết, sân bay sẽ phục vụ khoảng hơn 144.000 lượt hành khách, tăng cao so với con số kỷ lục 127.885 lượt khách của năm 2019.

Trẻ em và người lớn đến sớm, ngồi chờ tại sân bay. Ảnh: H.T

Do bước vào cao điểm, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1. Sân bay này cũng điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh là 44 chuyến/giờ vào các khung giờ từ 6-23h55 và 36 chuyến/giờ từ 0h-5h55. Mức này được đánh giá là cao nhất nhiều năm qua, khi bình quân trước đây chỉ khoảng 40 lượt cất/hạ cánh mỗi giờ.

Bên cạnh đó, để tránh tình trạng hành khách chậm chuyến, sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế; cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đề nghị hành khách hạn chế người nhà đưa, đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng. Vì lý do an ninh, hành khách không nên đeo kính đen và luôn mang theo hành lý/tài sản của mình; không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc. Hành khách chuẩn bị các giấy tờ liên quan để kiểm tra an ninh. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế, hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng.

Sân bay Tân Sơn Nhất triển khai nhiều giải pháp để chống ùn tắc cao điểm Tết. Ảnh: H.T

Hiện tại, sân bay Tân Sơn Nhất đã triển khai thay đổi hình thức truyền đạt thông tin chuyến bay từ phát thanh sang thể hiện trên màn hình hiển thị thông tin (FIDS). Thông tin chuyến bay tại các màn hình được cập nhật liên tục, hành khách chú ý theo dõi để biết giờ ra cửa khởi hành đảm bảo không bị lỡ chuyến (Cảng chỉ duy trì phát thanh tự động 1 mẫu câu "Gate Change - Thay đổi cửa khởi hành"). Các thao tác trên, hành khách có thể thực hiện thông qua trang web tia.vietnamairport.vn và QR-code.

Theo đó, hành khách có thể kiểm tra thông tin chuyến bay đi/đến ga quốc nội trên màn hình FIDS. Màn hình này được bố trí ở khu vực sảnh đi/đến, quầy thủ tục hàng không, khu vực cách ly, khu vực sau kiểm tra an ninh, băng chuyền nhận hành lý, cửa khởi hành và các phòng chờ. Ngoài ra, mã QR-code dẫn đến trang web thể hiện thông tin các chuyến bay, cũng được dán tại nhiều vị trí trong sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, tại sảnh A ga quốc nội, sân bay còn mở thêm lối vào các quầy thủ tục ở cửa D2, D3, D4; phối hợp với các hãng taxi, cho tăng số lượng xe đưa/đón khách nhằm giảm tải lượt khách đi/về tại sân bay, đặc biệt trong cao điểm Tết này.