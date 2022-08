Từ ông chủ chuỗi cầm đồ tới tân Chủ tịch Golf Việt Nam của ông Bùi Đức Long

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần dịch vụ Golf Việt Nam (VGS Group) mới đây, ông Bùi Đức Long đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT của VGS Group thay ông Nguyễn Hồng Đức.



Lý lịch "siêu khủng" của tân Chủ tịch Golf Việt Nam Bùi Đức Long

Ông Bùi Đức Long sinh năm 1975. Không chỉ là tân Chủ tịch của Golf Việt Nam, tên tuổi của ông Bùi Đức Long còn gắn liền với nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng và thương hiệu cầm đồ được người nổi tiếng đầu tư.

Cụ thể, ông Bùi Đức Long hiện là Chủ tịch Vicoland Group, tiền thân là Công ty Cổ phần Tài chính Vincon, được chính thức thành lập vào ngày 05/06/2007.

Vicoland Group đơn vị sở hữu thương hiệu bất động sản nghỉ dưỡng Risemount – chủ đầu tư gắn liền với tên tuổi của một số dự án như: Risemount Suite Vương Thừa Vũ, Risemount Resort Danang, Risemount Apartment Da Nang, Risemount Thuận Tình Hội An, Risemount Hà My - Hội An, Movenpick Resort Lăng Cô, X2 Hội An Resort & Residence,...

Dự án Movenpick Resort Lăng Cô. (Ảnh: Vicoland Group)

Không dừng lại ở lĩnh vực bất động sản, năm 2010, Vicoland Group chính thức đầu tư và tuyển sinh cho hệ thống giáo dục song ngữ liên cấp từ bậc mầm non đến Tiểu học Vicoschool.

Năm 2021, ông Bùi Đức Long khiến giới tài chính bất ngờ khi mở rộng kinh doanh qua mảng tài chính với việc rót vốn vào Tập đoàn Tài chính T99 - đơn vị sở hữu chuỗi cầm đồ cùng tên. Các thương hiệu thành viên như: T99 Luxury, T99 tiểu thương , T99 Land... Ông Long là Chủ tịch hội đồng sáng lập thương hiệu T99 Group này.

Điều đáng nói, ca sĩ Cao Thái Sơn và Hoa Hậu Đặng Thị Ngọc Hân cũng từng gây xôn xao khi góp vốn vào T99 với số tiền lên tới 20 tỷ đồng.

Vào ngày 28/12/2021, T99 Group trở thành cổ đông chiến lược của VGS Holding, thuộc hệ sinh thái của VGS Group sau lễ kết hợp tác chiến lược của T99 Group và VGS diễn ra tại Hà Nội.

Hệ thống cầm đồ T99 nằm trong hệ sinh thái của ông Bùi Đức Long. (Ảnh: T99)

Ngoài ra, ông Long còn là Chủ tịch Quỹ đầu tư mạo hiểm Risemount Capital. Quỹ đầu tư này là quỹ ươm mầm và đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực Tài chính - Công nghệ, tập trung đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và nhóm dự án ở giai đoạn khởi đầu, các doanh nghiệp đang tăng trưởng và có nhu cầu chuyển đổi số cải tổ hoạt động...

Các lĩnh vực được Risemount Venture Capital chú trọng đầu tư như Fintech, Blockchain, Propertech, Smart City, Giáo dục và những sáng kiến công nghệ giúp nâng cao hiệu quả các chuỗi giá trị doanh nghiệp.

Trước đó, trong giai đoạn 6/2020 – 4/2021, ông Long thuộc Thành viên HĐQT (không điều hành) Ngân hàng Quốc dân (NCB).

VGS Group kinh doanh thế nào trước khi có tân Chủ tịch?

Công ty Cổ phần dịch vụ Golf Việt Nam – doanh nghiệp mà ông Bùi Đức Long vừa trở thành Chủ tịch được thành lập năm 2016 với định hướng xây dựng một cộng đồng golf Việt lớn mạnh.

Cổ đông sáng lập bao gồm: ông Hồ Minh Đức góp 30%, ông Nguyễn Hồng Đức góp 30% và ông Nguyễn Xuân Tài góp 40%. Người đại diện pháp luật VGS Group là ông Nguyễn Hồng Đức (cập nhật trước tháng 8/2017, vốn điều lệ ở mức 9,9 tỷ đồng).

Tuy nhiên đến tháng 8/2017, cả 3 cổ đông sáng lập VGS Group đồng loạt giảm tỷ lệ sở hữu của mình tại doanh nghiệp về còn: ông Hồ Đức Minh 21%; ông Nguyễn Xuân Tài 28%; ông Nguyễn Hồng Đức 21%.

Tuy nhiên, không thấy thông tin cập nhật mới về cổ đông của doanh nghiệp kể từ đó tới nay tại cổng đăng ký kinh doanh doanh nghiệp.

Ông Bùi Đức Long (bên trái) vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của VGS Group. (Ảnh: VNE)

Về quy mô, sau gần 6 năm thành lập, VGS Group đã tạo dựng được hệ sinh thái gồm 9 công ty thành viên: VGS Holding, VGS Media, VGS Event, VGS Booking, VGS Sport, VGS Southern, VGS Travel, VGS Shop, VGS Central.

Về kết quả kinh doanh, theo dữ liệu Dân Việt có được, doanh thu thuần của Golf Việt Nam năm 2021 đạt 16,5 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với năm 2020. Giá vốn bán hàng thấp giúp doanh nghiệp báo lãi gộp 13,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm này bất ngờ "phình" to 96% so với năm liền trước, đạt trên 16,1 tỷ đồng.

Kết quả, Golf Việt Nam báo lỗ trước thuế gần 3 tỷ đồng trong năm 2021, trong khi cùng kỳ doanh nghiệp lãi hơn 3,5 tỷ đồng. Kéo theo đó, khoản lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2021 của doanh nghiệp cũng "đội" lên gấp 2,5 lần, đạt 4,8 tỷ đồng (cùng kỳ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế gần 1,9 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản Golf Việt Nam (riêng lẻ) đạt 98,2 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với hồi đầu năm. Trong đó, riêng khoản tiền mặt tăng 8,6 lần lên 13,8 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng phát sinh thêm 40 tỷ đồng – ghi nhận tại khoản mục phải thu ngắn hạn khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thuyết minh về khoản mục này. Tại nhiều doanh nghiệp, khoản mục này thường là khoản thu từ cho vay, trong đó "con nợ" lại chính các lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông.

Tại ngày 31/12/2021, VGS Group đầu tư 19,6 tỷ đồng vào công ty liên danh, liên kết và 1 tỷ đồng vào công ty con, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu nợ phải trả của VGS Group cũng tăng gấp đôi sau 12 tháng, đạt 10,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay tài chính xấp xỉ 6 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với đầu năm. Nợ vay tài chính đến cuối năm 2021 chiếm 60% tổng nợ phải trả VGS Group.

Thông tin trên GolfNew cho biết, với việc chào đón tân Chủ tịch Bùi Đức Long, VGS Group hi vọng sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. VGS Group sẽ hoàn thiện các sản phẩm, nâng cao hơn nữa các dịch vụ, đồng hành cùng sự phát triển của golf phong trào, cũng như golf đỉnh cao của Việt Nam.

Liệu sự chèo lái của "thuyền trưởng" Bùi Đức Long, Golf Việt Nam có thể "thay da đổi thịt" để nhanh chóng xử lý số lỗ lũy kế gần 5 tỷ đồng (đến cuối năm 2021) của doanh nghiệp hay không?

Tất nhiên mọi câu trả lời đều cần phải có thời gian, nhưng nếu nhìn vào hệ sinh thái "khổng lồ" nhưng "kém sắc" Vicoland Group nơi ông Long đang chèo lái, đâu đó vẫn có những ý kiến quan ngại cho tương lai của VGS Group?

