Từ thầy giáo dạy đàn đến Youtuber triệu view về nhà ở và thú chơi xa xỉ cho giới thượng lưu

Chân dung youtuber kênh Nhà To - Hoàng Đức. Ảnh: NVCC

Hoàng Đức (tên đầy đủ là Hoàng Việt Đức, sinh năm 1991, quê Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội), trước khi trở thành Founder (người sáng lập) kênh youtube Nhà TO, Đức từng là lập trình viên IT, thầy giáo dạy đàn guitar, nhà quay phim tự do và đạo diễn phim tài liệu. Hiện tại, ngoài Nhà TO, Đức còn là kinh doanh khá nhiều mảng, và thường được nhiều người biết đến trong lĩnh vực kinh doanh Du thuyền.

Từ thầy giáo dạy đàn tới youtuber triệu view

Anh bắt đầu làm kênh youtube Nhà TO từ khi nào?

- Kênh Youtube Nhà TO Official được mình lập vào ngày 26/06/2020, tuy nhiên trước đó, vào năm 2018 mình đã từng lập 1 kênh Youtube Nhà TO khác nhưng sau một năm kênh bị hack và mình đã dừng khoảng 1 năm trước khi quyết định quay trở lại.

Ngoài review Nhà, youtuber còn review những thú chơi xa xỉ cho giới thượng lưu. Ảnh: NVCC

Mình đặt tên kênh của mình là Nhà TO, bởi mình thường hay chọn cách đi ngược lại với số đông để tạo sự khác biệt. Nói tới Nhà, mọi người sẽ hay nghĩ đến những cái tên hoa mỹ để đặt cho kênh, thế nhưng mình lựa chọn một tên gọi nghe có vẻ hơi "thô" nhưng lại rất gần gũi với cách cảm thán của mọi người khi bất chợt nhìn thấy một ngôi nhà lộng lẫy hoành tráng. Đấy cũng là cách mình muốn tiếp cận với khán giả: mang những thứ tưởng chừng như xa vời trở nên gần gũi với mọi người hơn.

Thời gian đầu thành lập anh có gặp khó khăn gì không?

Làm kênh Nhà To, youtuber mong ước chia sẻ giấc mơ về cuộc sống giàu sang tới mọi người. Ảnh: NVCC

- Khó khăn nhất luôn là việc thuyết phục được các chủ nhà cho phép mình quay và đưa ngôi nhà của họ lên mạng xã hội. Nhiều khi mình phải dựa vào các mối quan hệ có thể tác động tới gia chủ. Mà các mối quan hệ thì không phải chỉ 1 ngày là có được, nó là cả chặng đường và nỗ lực để chứng minh mình là ai, có mang lại lợi ích gì cho người ta hay không, để họ sẵn sàng giúp mình thực hiện những điều ít người có thể làm được.

Và mình cũng không biết trước được rằng tiếp theo sau đó mình có thuyết phục được các chủ nhà khác nữa không. Tuy nhiên thời điểm đó mình chỉ nghĩ rằng cứ làm thôi, được đến đâu tính đến đấy, và may sao đến giờ mọi việc vẫn thuận lợi với mình nhờ có sự ủng hộ của rất nhiều người.

Các video quay Nhà TO có gì đặc biệt không anh?

Những ngôi nhà trong Nhà TO thường là những biệt thự siêu đắt, siêu to. Ảnh: NVCC

- Mình gần như không chuẩn bị bất cứ một kịch bản nào trước cho mỗi video, vì mình muốn mọi trải nghiệm và cảm xúc được thể hiện chân thật một cách trọn vẹn nhất. Trước mỗi lần quay, mình chỉ xem trước ảnh công trình, hoặc khảo sát trước một lượt để nắm bắt xem công trình có điểm gì đặc biệt và tiến hành quay luôn.

Mỗi công trình mình mất khoảng 45 phút đến tối đa 1giờ để ghi hình, và mọi câu từ hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Chính vì vậy, mình phải tự trau dồi kiến thức cho bản thân ở đa lĩnh vực, để bất cứ một tình huống nào cũng có thể xử lý mượt mà. Đặc biệt là đối với những trải nghiệm ở nước ngoài, nhiều khi mình cũng không hề biết trước sắp tới sẽ gặp ai hay có những trải nghiệm gì, mọi thứ hoàn toàn theo tự nhiên.

Bí quyết làm video triệu view của youtuber

Hiện nay, kênh Nhà TO đã đạt được lượt đăng ký hàng chục vạn và hàng triệu view xem các video "khủng", anh và ekip đã thực hiện chiến lược như nào để kênh đạt được thành công như vậy?

- Chính xác ở thời điểm hiện tại Nhà TO Official đã đạt hơn 518.000 người đăng ký, đó là một cột mốc khá khó khăn đối với nền tảng Youtube, đặc biệt là với đối tượng khán giả là những người trưởng thành và khó tính trong việc lựa chọn nội dung để theo dõi.

Mình nghĩ Nhà TO đạt được thành công như ngày hôm nay đơn giản là vì đó là nơi mình chia sẻ những giấc mơ về một cuộc sống giàu sang, tươi đẹp với tất cả mọi người, để ai cũng thấy được những giấc mơ đó hóa ra thật gần xung quanh, để chúng ta có thêm động lực học tập, làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu để có ngày chạm tay được vào giấc mơ đấy.

Ngoài review nhà trong nước, anh còn review bán trải nghiệm thượng lưu bằng cách review nhà nước ngoài. Theo anh, kiến trúc nhà nước ngoài có khác biệt gì với kiến trúc nhà ở Việt Nam?

- Mình nghĩ khác biệt lớn nhất là về văn hóa và lối sống. Về cơ bản một ngôi nhà làm ra để phục vụ cho lối sống của gia chủ được thoải mái nhất có thể tùy theo điều kiện văn hóa, khí hậu, lẫn phong tục tập quán của họ. Kiến trúc cũng vì thế mà thay đổi theo từng quốc gia hay khu vực.

Vậy nên mình muốn đến nhiều nước khác nhau trên thế giới, để giới thiệu cho khán giả biết về nhiều lối sống khác nhau ở từng nền văn hóa, còn việc ai lựa chọn phong cách kiến trúc nào phù hợp với lối sống của họ thì đó là quyền và sở thích cá nhân của họ.

Review nhà ở nước ngoài được anh và ekip thực hiện ra sao?

- Ở nước ngoài mình sẽ phải nhờ và liên hệ trước bằng những mối quan hệ của mình ở nước đó. Có những nơi mình vào được nhà họ như những người bạn bè đối tác, nhưng cũng có những nơi mình phải vào dưới vai trò như một người khách xem nhà để mua, ví dụ như một vài video mình quay biệt thự trên đồi Beverly Hills ở Mỹ, và chắc chắn là không dễ gì để vào dược những căn nhà hàng chục triệu đô như vậy rồi!

Không dễ để review nhà ở nước ngoài. Ảnh: NVCC

Cách dạy con của youtuber triệu view: Mỗi đứa một phương pháp

Anh từng bảo muốn giàu, muốn thành công thì phải kết bạn với những người thành công, người giỏi, người giàu. Sau nhiều năm làm kênh Nhà TO, cuộc sống của anh thay đổi ra sao?

- Chơi với người giàu có và thành công thì chúng ta sẽ học được những thói quen cũng như động lực để trở nên thành công giống họ. Còn nếu chưa có điều kiện tiếp xúc với những người giàu có, thì xem Nhà TO cũng có thể là một cách nhanh nhất và tiết kiệm nhất để bạn hiểu về cuộc sống xung quanh giới thượng lưu.

Mình chưa từng dám nhận mình là người giàu có hay giỏi giang, vì càng ngày, mình càng gặp thêm nhiều người rất tài giỏi và thành đạt, mình luôn ngưỡng mộ và hướng đến những mục tiêu lớn hơn cho bản thân mình. Có lẽ đó là điều thành công nhất đối với mình cho đến hiện tại.

Gia đình hạnh phúc của Hoàng Đức. Ảnh: NVCC

Một ngày không review nhà, không trải nghiệm xe cộ, du thuyền thì cuộc sống anh diễn ra như nào?

- Cuộc sống của mình thay đổi mỗi ngày và không theo một thời gian hay vòng lặp cụ thể nào. Đó cũng là cách mình tạo ra năng lượng để sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn.

Mình thường dành thời gian ban ngày cho công việc và buổi tối cho gia đình, cuối tuần mình cố gắng chỉ dành thời gian cho gia đình và vợ con. Mình cũng cố gắng có một lịch sinh hoạt đều đặn như một người bình thường, nhưng cuộc sống và công việc nhiều lúc cuốn mình ra khỏi vòng lặp đấy, và mình phải thích nghi.

Anh có dạy con cách làm giàu hoặc cho con trải nghiệm cuộc sống thượng lưu ngay từ khi còn nhỏ?

- Mình có 2 bạn nhỏ, 1 bạn là con trai và 1 bạn là con gái, và cách mình dạy 2 bạn cũng hoàn toàn khác nhau.

Đối với con trai, mình cho con sống trong môi trường khổ cực một chút, học hành trong môi trường cạnh tranh hơn một chút, để con thấu hiểu sự vất vả của cuộc sống. Mình vẫn quan điểm rằng không có ý chí thì sẽ khó thành công, mà ý chí thì thường được tạo ra bởi khó khăn gian khổ.

Bên cạnh đó, mình vẫn dạy con từng thứ nhỏ nhất từ cách cư xử, hành động, lời ăn tiếng nói, làm sao cho ra dáng một người đàn ông lịch lãm và được mọi người yêu quý, tôn trọng. Mọi món quà con muốn đều chỉ đạt được khi con hoàn thành một thử thách hoặc cột mốc nào đó mà mình đề ra.

Còn đối với con gái thì ngược lại hoàn toàn, mình cho con sống đầy đủ và lo cho con nhiều hơn. Mình chỉ mong con có kiến thức và một cuộc sống êm đềm là đủ rồi.

Xin cảm ơn anh!