Như Dân Việt đưa tin, chiều 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Công ty CP tập đoàn FLC.

Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán", "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.