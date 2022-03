Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì tội gì?

Chiều 29/3,Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Công ty CP tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết bị bắt để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự.



Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Công ty CP tập đoàn FLC bị bắt để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tiến hành điều tra, xác minh đối với ông Trịnh Văn Quyết, các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi "thao túng thị trường chứng khoán", "che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra ngày 10/1/2022, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết đối diện khung 7 năm tù

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tội danh ông Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố có hai khung hình phạt. Trong đó khung cao nhất là 7 năm tù giam.

Cụ thể, khung một (khoản 1) có mức hình phạt là phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khung này được áp dụng đối với trường hợp phạm tội có đủ dấu hiệu cấu thành cơ bản nêu ở mặt khách quan.

Khung hai (khoản 2) có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Được áp dụng đốì với một trong các trường hợp các phạm tội như có tổ chức; Thu lợi bất chính lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

Ngoài việc bị xử phạt một trong các hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng; Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Như vậy, ông Trịnh Văn Quyết có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tug giam.

Theo vị luật sư, hành vi thao túng giá chứng khoán khiến ông Trịnh Văn Quyết bị bắt được hiểu là những hành vi như thông đồng để thực hiện việc mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục mua bán.

Đây thực chất là thủ đoạn của một số người (từ hai người trở lên) tham gia giao dịch mua bán chứng khoán đã thông nhất với nhau trong việc mua đi bán lại với nhau nhưng thực chất chỉ là mua bán giả nhằm tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường chúng khoán để trục lợi.

Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo ngưòi khác liên tục mua bán.

Người thực hiện hành vi trên phải gây hậu quả nghiêm trọng mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.