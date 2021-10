Từ vụ học sinh lớp 5 tử vong khi học online, chuyên gia tâm lý: "Thật đau lòng, giá như..."

Người nhà lo tổ chức hậu sự cho học sinh tử vong tại Nghệ An hôm 15/10. Ảnh: PLBĐ

Mới đây, tại Nghệ An đã xảy ra câu chuyện thương tâm, 1 học sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An đã tử vong nghi do điện thoại phát nổ.

Trước đó 1 học sinh lớp 5 khác ở Hà Nội cũng tử vong do điện giật... Đây đều là những trường hợp đau lòng tử vong tại nhà.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến nhà để động viên chia buồn với gia đình và cùng lo lễ tang cho em được chu đáo. Hiện tại nguyên nhân chính xác của vụ việc đang chờ cơ quan công an làm rõ".

Chia sẻ về việc học online, chuyên gia tâm lý Lê Khanh, Trung tâm Giáo dục đặc biệt Diệp Quang, cho hay: "Thật đau lòng vì các vụ tai nạn kể trên là điều hoàn toàn có thể tránh khỏi nếu như gia đình có sự quan tâm hơn, các em có hiểu biết về an toàn cho bản thân hơn và đơn giản nhất là các em nhỏ ít phải học online hơn để không phải sử dụng điện, sử dụng các thiết bị công nghệ".

Chuyên gia tâm lý Lê Khanh. Ảnh: NVCC

Theo chuyên gia Lê Khanh: "Học online không phải là điều mới lạ. Thế nhưng khi buộc các em học sinh tiểu học phải tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị điện tử lại là một chuyện khác. Đã không ít những chuyện cười ra nước mắt khi trẻ em phải học online tại nhà, từ chuyện khó khăn khi phải mua sắm thêm các thiết bị điện tử, phải dành nhiều thời gian để giám sát, hướng dẫn con… cho đến việc học sinh ngủ gục, tự ý rời bỏ "lớp học" mà thầy cô không thể làm gì được.

Hoạt động dạy trẻ học online đã bộc lộ quá nhiều điểm chưa được. Giáo viên thì mệt mỏi soạn bài, giảng bài, học sinh thì gặp nhiều nguy cơ. Đó là sự thiếu an toàn về điện, các thiết bị có thể gây cháy nổ và sự mệt mỏi của mắt nếu phòng học thiếu ánh sáng, không thoáng khí, các em bị mất tập trung khi không có sự yên tĩnh hay bị hình ảnh khác gây chú ý, thậm chí còn "chuyển kênh" qua game online khi có cơ hội. Và nguy hiểm hơn là gây ra những hậu quả nghiêm trọng như các vụ tai nạn ghi nhận vừa qua.

Tuy nhiên, dù muốn hay không việc học online đã được triển khai, không thể dừng lại. Vì thế, phụ huynh phải xem xét cho con được học an toàn và hiệu quả hơn. Các biện pháp như xem lại khu vực học tập, hệ thống điện, ổ cắm cho đến các đường dây diện, không để các vật dễ cháy nổ xung quanh. Cần lưu ý chỗ ngồi của trẻ, không để lọt vào "tầm ngắm" của các em những hình ảnh không phù hợp.

Phụ huynh cần trao đổi với giáo viên về giờ học với thời lượng hợp lý để có thể phân công người giám sát con. Tuy không cần phải ngồi ngay bên cạnh suốt giờ học nhưng các hoạt động của trẻ phải lọt vào trong tầm mắt của người lớn.

Ngoài các giờ học sinh phải "lên máy" thì phụ huynh cũng cần có một khoảng thời gian vào buổi tối để vừa ngồi trò chuyện với con, vừa khéo léo động viên và ôn lại các bài học thông qua sách vở hay các bài học mà giáo viên đã hướng dẫn. Việc làm này sẽ làm phụ huynh thêm bận rộn nhưng sẽ giúp cho việc học online của trẻ hiệu quả hơn và an toàn hơn. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần sắp xếp thời gian học tập vừa sức, các em cần có những giờ giải trí, các hoạt động bên ngoài và các hoạt động tại gia đình".

"Việc học online là điều cần thiết nếu gia đình có sự quan tâm và biết tổ chức, phối hợp với giáo viên và giữ gìn sức khỏe tốt cho trẻ. Hoạt động giáo dục từ xa này giúp học sinh không bị "đứt gãy" quá trình học tập và hoàn toàn có thể phát triển trong giai đoạn bình thường mới", chuyên gia Lê Khanh nhấn mạnh.