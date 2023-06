Từ vụ mua bán ma túy, công an truy ra ổ mua bán tàng trữ súng K59 ở TP.HCM

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM thông tin vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an huyện Hóc Môn triệt xóa nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm (30 tuổi, quê Bạc Liêu), Bùi Anh Hoàng (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) và Lê Thanh Kiệt (19 tuổi, quê Kiên Giang) về tội danh trên.

Ngoài ra, công an còn đề xuất xử lý với Đổng Hoàng Trung Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

3 đối tượng mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Ảnh: CACC.

Chiều 30/5, công an đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Hùng (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) tại sảnh khách sạn ở phường Bình Hưng Hòa B, trong túi quần Hùng, cảnh sát phát hiện có ma túy.

Hùng khai mua ma túy của Nguyễn Văn Nhung (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình) với giá 5 triệu đồng trước căn nhà trên đường Vành Đai, quận 6 và đem về giao cho Phạm Nam Bắc Trung (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để bán thu lời.

Từ lời khai của các đối tượng, công an đã bắt giữ Trung, Tâm và Nhung, thu giữ thêm 1 gói nylon chứa ma túy.

Tại cơ quan công an, Tâm khai cuối năm 2022, thông qua Đổng Hoàng Trung Hiếu, Tâm được Hiếu giới thiệu người tên Bin (chưa rõ lai lịch, quê Kiên Giang) để mua khẩu súng K59 và 4 viên đạn, với giá 40 triệu đồng.

Sau đó, Tâm bán khẩu súng trên cho Bùi Anh Hoàng với giá 40 triệu đồng.

Khẩu súng cảnh sát thu được.

Do không có tiền sử dụng, Hoàng yêu cầu Tâm mua lại khẩu súng K59 cùng 8 viên đạn với giá 35 triệu đồng. Tuy nhiên, 2 nghi phạm chưa kịp giao dịch, thì Tâm bị cảnh sát bắt giữ.

Đến ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân bắt quả tang Hiếu khi người này đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Làm việc với cảnh sát, Hiếu thừa nhận giới thiệu Bin để bán khẩu súng K59 và 4 viên đạn cho Tâm và hưởng hoa hồng 5 triệu đồng.

Từ lời khai của Hiếu, cảnh sát xác định Bin tên thật là Lê Anh Kiệt, nên mời về trụ sở. Kiệt thừa nhận đã bán khẩu súng K59 cho Hiếu.

Công an quận Bình Tân đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an huyện Hóc Môn bắt giữ Bùi Anh Hoàng, khám xét nơi ở thu giữ khẩu súng K59, hộp tiếp đạn và 8 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận đã mua lại khẩu súng K59 của Tâm, tuy nhiên, chuẩn bị bán lại cho Tâm thì bị cảnh sát bắt giữ.