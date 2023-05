Tiền Giang: Bắt ma túy “lòi” thêm khẩu súng trong nhà trọ

Chiều 22/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang), cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Duy Đạt (42 tuổi), ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; Võ Bá Lộc (35 tuổi), ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo và Nguyễn Hoàng Ái Liên (31 tuổi), ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Gói ma túy của Võ Bá Lộc bị công an thu giữ trong nhà trọ. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 13 giờ 15 ngày 20/5, Công an huyện Chợ Gạo tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Phạm Duy Đạt đang cất giấu 1 gói nylong màu trắng, bên trong chứa chất ma túy tại khu vực ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.

Đạt khai mua ma túy từ Võ Bá Lộc. Hiện đối tượng này ở nhà trọ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.

Cảnh sát tiến hành khám xét phòng thuê trọ của Lộc, phát hiện 7 gói nylong chứa chất ma túy, 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 6 điện thoại di động các loại. Dưới gối nằm trong phòng ngủ còn có 1 khẩu súng và 6 viên đạn kim loại.

Tại đây, đối tượng Lộc sinh sống như vợ chồng với Nguyễn Hoàng Ái Liên. Các đối tượng thừa nhận hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.