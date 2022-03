Từ vụ Quảng cáo Redder kiện Bất động sản An Gia - Hé lộ catse của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý



Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đã công bố thông tin về việc nhận được quyết định của Toà tán Nhân dân TP.HCM về vụ án "tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ". Trong đó, có gói dịch vụ ca nhạc do ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình bày, thu âm và xây dựng clip cho dự án An Gia Brand Launching 2018.



Theo nội dung bản án của Toà án Nhân dân TP.HCM về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ nêu rõ: Công ty An Gia bị Công ty CP Quảng cáo Redder (Công ty Redder) khởi kiện với lý do trì hoãn thanh toán, vi phạm hợp đồng xâm phạm lợi ích hợp pháp của bên cung cấp dịch vụ. Cùng với đó là hợp đồng giữa Công ty CP Quảng cáo Redder Asia với Công ty An Gia.

An Gia Group “trình làng” tháp Mekong năm 2020. Ảnh: ODT

Cụ thể, ngày 23/10/2018, Công ty An Gia và Công ty Redder có ký hợp đồng số 2310 về việc cung cấp gói dịch vụ ca nhạc do ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình bày, thu âm và xây dựng clip cho dự án An Gia Brand Launching 2018. Tổng giá trị hợp đồng là 8.501.970.178 đồng (đã bao gồm VAT) thời gian thực hiện tới ngày 25/12/2018.

Ngày 20/11/2018, hai bên tiếp tục ký phụ lục 1 hợp đồng bổ sung sự tham gia của diễn viên Kim Lý với giá trị phụ lục này là 1.150.688.000 đồng (đã bao gồm VAT). Ngày 12/12/2018, hai bên ký phụ lục 2 hợp đồng sửa đổi và bổ sung chi tiết công việc được quy định tại Điều 3 của hợp đồng, thời hạn thanh toán và quyền, nghĩa vụ của các bên.

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Redder cho rằng đã hoàn thành tất cả các hạng mục công việc trong thời hạn, Công ty An Gia đã nhận bàn giao và đưa vào sử dụng clip ca nhạc từ ngày 4/1/2019 cho đến nay.

Công ty An Gia bị khởi kiện

Công ty An Gia đã thanh toán 50% giá trị hợp đồng và phụ lục 1 với tổng số tiền là 4.826.329.089 đồng, 50% giá trị còn lại Công ty An Gia có nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn 10 ngày sau khi Công ty Redder hoàn tất công việc. Tuy nhiên, đến nay Công ty Redder đã gửi giấy đề nghị thanh toàn và toàn bộ giấy tờ, hồ sơ liên quan, nhưng Công ty An Gia vẫn chưa thanh toán hết số tiền còn lại.

Ngoài nội dung hợp đồng nêu trên, Công ty An Gia còn bị Công ty Redder khởi kiện vì chưa thanh toán hết số tiền còn lại theo hợp đồng số 2410 do hai bên đã ký kết với nhau về việc cung cấp gói dịch vụ sản xuất clip TVC 30s cho dự án An Gia Brand Launching 2018. Tổng giá trị hợp đồng là 2.552.846.912 đồng (đã bao gồm VAT), Công ty An Gia đã thanh toán 1.276.423.456 đồng tương đương 50% giá trị hợp đồng.

Chuỗi văn phòng tại TP.HCM của An Gia. Ảnh: An Gia

Công ty Redder cho biết, Công ty An Gia đã nhận Clip TVC 30s đưa vào sử dụng và đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, nhưng đến nay Công ty An Gia vẫn chưa thanh toán 50% giá trị còn lại. Công ty Redder cho rằng, việc chậm thanh toán đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng.

Trong bản tự khai ngày 21/2/2020 và các phiên làm việc, hoà giải tại toà án, đại diện Công ty An Gia có bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương, bà Dương Thanh Hoa, bà Trương Quỳnh Giao là người đại diện theo uỷ quyền thống nhất xác nhận việc ký kết hợp đồng 2310 và 2410 với Công ty Redder, nội dung điều khoản thoả thuận đúng như trình bày của Công ty Redder, hiện cả hai hợp đồng đều đã hết hạn thực hiện.

Bên cạnh đó, 3 người đại diện của Công ty An Gia cũng xác nhận đã nhận bàn giao và đưa vào sử dụng kết quả thực hiện dịch vụ là clip ca nhạc cho dự án An Gia Brand Launching 2018 và đã nhận đầy đủ hồ sơ nghiệm thu và đề nghị thanh toán của Công ty Redder theo hợp đồng 2310 với số tiền yêu cầu 5.495.928155 đồng.

Công ty An Gia cũng đã nhận sản phẩm dịch vụ clip TVC 30s đưa vào sử dụng và đã nhận đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, đề nghị thanh toán của Công ty Redder theo hợp đồng 2410 với số tiền yêu cầu là 1.276.423.456 đồng.

Tuy nhiên, Công ty An Gia không đồng ý với kết quả nghiệm thu và số tiền đề nghị thanh toán của cả hai hợp đồng, đồng thời yêu cầu Công ty Redder cung cấp tài liệu chứng minh đã hoàn thành xong tất cả các hạng mục công việc như: Hợp đồng giữa Công ty Redder và ca sĩ Hồ Ngọc Hà, diễn viên Kim Lý, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, cũng như các đối tác khác liên quan...

Công ty An Gia đưa ra hàng loạt các lý do để không thanh toán các khoản tiền còn lại theo hợp đồng với lý do các sản phẩm clip ca nhạc, clip TVC 30s không đạt chất lượng yêu cầu.

Vụ án giữa Công ty Redder và Công ty An Gia; Công ty Redder Asia và Công ty An Gia đã trải qua hai phiên toà sơ thẩm và toà phúc thẩm.

Tại phiên toà phúc thẩm, bà Dương Thanh Hoa là đại diện theo uỷ quyền của Công ty An Gia đã rút một phần nội dung kháng cáo đối với bản án sơ thẩm về việc đình chỉ không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Công ty Redder.

Quyết định của Toà tán Nhân dân TP.HCM về vụ kiện giữa Redder và An Gia