Tuần hàng ‘Made in Vietnam’: Cơ hội khai thác thị trường nội địa

Nhằm quảng bá hàng Việt, giới thiệu và kích cầu tiêu dùng, từ ngày 23/10 đến 25/10 Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT và UBND TP.Hà Nội tổ chức tuần hàng "Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam".

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam Nguyễn Thị Phương cho biết, đây không phải lần đầu tiên Central Retail tổ chức hoạt động này, từ năm 2016 đến 2019, đơn vị đã liên tục tổ chức tuần hàng Việt tại Thái Lan. Tuy nhiên, năm 2020, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu nên Tập đoàn đã không tổ chức tuần hàng tại Thái Lan, mà triển khai tại Hà Nội.



Họp báo công bố sự kiện tuần hàng “Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam” sáng 15/10.

Đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cũng cho biết, trong thời gian diễn ra tuần hàng, các doanh nghiệp sẽ tổ chức nhiều hoạt động dùng thử, trải nghiệm sản phẩm và các chương trình khuyến mại. Đặc biệt, Tập đoàn Central Retail Việt Nam còn tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam vào chuỗi bán lẻ hiện đại của Tập đoàn và thị trường Thái Lan.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), cho biết đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi tất cả những hành vi tiêu dùng, thay đổi cả phương thức phục vụ thương mại nông sản và thay đổi cả cách tiếp cận với thị trường.



"Chính vì những lý do đó, cần phải thôi thúc những hoạt động tôn vinh hàng nông sản ngay chính trên mảnh đất của chúng ta, đúng với tinh thần "made in vietnam", "make in vietnam" và làm thế nào để ngành nông sản ngày càng nâng cao được nhiều giá trị", ông Toản nói.

Ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết bất chấp khó khăn do dịch Covid trên thế giới, xuất khẩu ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng, với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 3 quý vừa qua đạt hơn 30,05 tỷ USD. Dự báo cả năm, toàn ngành nông nghiệp sẽ đem về 41 tỷ USD từ xuất khẩu.



Trong những năm tới, ông Toản cho rằng phải quyết liệt hơn nữa ở mọi khâu để xuất khẩu nông, lâm, thủy sản mới có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng giá trị kim ngạch, đồng thời phải có sự chung tay giữa doanh nghiệp và bà con nông dân để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước cũng như nâng tầm cho hàng Việt tại thị trường quốc tế.

Nhiều sản phẩm OCOP sẽ hội tụ tại Tuần hàng Made in Vietnam.