Những mẫu SUV 7 chỗ đáng chú ý vừa chào sân khách hàng Việt

1. Honda CR-V

Honda CR-V 2020 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) nên thiết kế của xe không có nhiều thay đổi, trang bị công nghệ và tiện ích đi kèm là những phần nhận được nâng cấp đáng giá.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Honda CR-V 2020 là xe đã chuyển hình thức phân phối từ nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan sang lắp ráp trực tiếp ở Việt Nam. Điều này sẽ có lợi khi khách hàng mua xe sẽ được hưởng chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP.

Honda CR-V phiên bản mới gây chú ý với công nghệ Honda SENSING lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và loạt công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn, cụ thể: Hỗ trợ giữ làn đường, Giảm thiểu chệch làn đường, Hỗ trợ phanh chủ động, Đèn pha thích ứng tự động và Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Trên 2 phiên bản cao cấp là G và L còn được trang bị hệ thống camera LaneWatch.

Truyền động trên Honda CR-V 2020 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo, sản sinh công suất 188 mã lực và 240 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là tảng bị hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Honda CR-V 2020 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản là E, G và L. Giá bán từ 998 - 1,118 tỷ VND, tức đã tăng nhẹ khoảng 15 - 25 triệu VND so với phiên bản trước.

2. Toyota Fortuner

Mẫu SUV “quốc dân” Toyota Fortuner ra mắt thị trường Việt Nam phiên bản nâng cấp mới với những tinh chỉnh về thiết kế nhằm mang tới diện mạo bắt mắt và trẻ trung hơn.

Bên cạnh phiên bản thông thường, Fortuner mới đã loại bỏ đi phiên bản TRD thể thao để nhường chỗ cho phiên bản Legender.

Toyota Fortuner 2020 được bán ra với 7 phiên bản. Trong đó, 2 phiên bản 2.7 AT 4x4 và 2.7 AT 4x2 được phân phối theo hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Năm phiên bản còn gọi gồm 2.4 MT 4x2; 2.4 AT 4x2; 2.4 AT 4x2 Legender; 2.8 AT 4x4 và 2.8 AT 4x4 Legender được phân phối theo hình thức lắp ráp trong nước.

Trang bị an toàn trên Toyota Fortuner 2020 sở hữu nhiều tính năng bị động và chủ động khác như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) và Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (DAC), 7 túi khí, cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Mẫu xe đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Hiện tại, giá bán niêm yết của Toyota Fortuner 2020 tại Việt Nam dao động từ 995 - 1,434 tỷ VND.

3. Mitsubishi Outlander 2.4 Premium

Bản nâng cấp facelift Mitsubishi Outlander 2.4 Premium tập trung sự thay đổi vào các trang bị về an toàn và công nghệ trên xe. Tổng thể ngoại hình không có quá nhiều sự khác biệt khi đặt cạnh người tiền nhiệm.

Cụ thể, Mitsubishi Outlander 2.4 Premium là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này tại thị trường Việt Nam, xếp trên 2 phiên bản 2.0 và 2.0 Premium. Những nâng cấp của Outlander 2.4 Premium bao gồm: mâm xe 18 inch, hệ thống an toàn chủ động E-Assist với các chức năng hỗ trợ phanh chủ động, cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo điểm mù.

Mitsubishi Outlander 2.4 Premium là một mẫu xe được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm nhờ khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu; ngoại hình đẹp mắt, nam tính; không gian cabin rộng rãi và có sức chứa tới 7 người; các trang bị công nghệ an toàn đi kèm đầy đủ.

Đặc biệt, Outlander 2.4 Premium nói riêng và Outlander mới nói chung còn nổi bật nhờ khả năng cách âm hiệu quả, giúp người lái và hành khách có những trải nghiệm thư giãn nhất khi sử dụng.

Bên dưới nắp capo Mitsubishi Outlander 2.4 Premium là khối động cơ MIVEC 4 xy-lanh 2.4L, sản sinh công suất 167 mã lực và 222 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền tới 4 bánh xe thông qua hộp số tự động vô cấp CVT.

Giá niêm yết của Mitsubishi Outlander 2.4 Premium mới là 1,058 tỷ VND.

4. Kia Sorento

Khác với 3 mẫu xe kể trên là phiên bản nâng cấp, mẫu SUV 7 chỗ mới ra mắt tại Việt Nam lần này - Kia Sorento 2020 là một phiên bản mới hoàn toàn.

Như vậy, THACO đã bỏ qua thế hệ thứ 3 mà mang về luôn thế hệ thứ 4 của Kia Sorento để chào sân các khách hàng Việt. Điều này đã khiến Sorento 2020 trở nên nổi bật và có sức hút mãnh liệt với không chỉ người dùng mà còn cả với giới truyền thông.

Sorento 2020 lột xác hoàn toàn từ trong ra ngoài, xe mang ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng Kia toàn cầu. Phong cách trẻ trung, khỏe khoắn, nam tính và đầy lịch lãm không thua kém các mẫu xe hạng sang.

Bên cạnh đó, Kia Sorento 2020 lại một lần nữa tạo dấu ấn riêng nhờ vào việc có nhiều phiên bản và cấu hình tùy chọn từ 6 - 7 chỗ ngồi.

Ngoài ra, trang bị cũng là một yếu tố không thể bỏ qua trên mẫu xe này. Cụ thể, bên cạnh các trang bị quen thuộc như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, Adaptive Cruise Control, hỗ trợ phanh chủ động... Kia Sorento 2020 còn vượt trội nhờ hệ thống camera toàn cảnh 360 độ giúp lái xe dễ dàng điều khiển hơn.

Kia Sorento thế hệ mới sở hữu 2 tuỳ chọn động cơ, bao gồm động cơ xăng 2.5L, sản sinh công suất 177 mã lực/232 Nm mô-men xoắn, đi kèm trang bị hộp số tự động 6 cấp và động cơ dầu 2.2L, sản sinh công suất 198 mã lực/440 Nm mô-men xoắn, đi kèm trang bị hộp số 8 cấp. Cả 2 tuỳ chọn động cơ kể trên đều có sẵn phiên bản hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD.

Tại thị trường Việt Nam, Kia Sorento được bán ra với 7 phiên bản, gồm 4 phiên bản dùng động cơ dầu (cần số dạng núm xoay) có giá từ 1,079 - 1,349 tỷ VND và 3 phiên bản máy xăng (cần số truyền thống) giá từ 1,099 - 1,299 tỷ VND.