Tưng bừng Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 2

GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế tham gia phần nhảy khởi động. Ảnh: B.D

Sau thành công của Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 1 năm 2023 tổ chức tại Hà Nội, đồng thời hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới (7/4), năm nay chương trình được tổ chức tại TP.HCM với mục tiêu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dinh dưỡng khoa học – vận động hợp lý tới nhiều vùng miền, địa phương hơn nữa, đồng thời truyền cảm hứng và cổ vũ người dân thực hiện lối sống ngày càng năng động, lành mạnh.

GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban chỉ đạo chương trình đã trực tiếp tham gia phần nhảy khởi động ấn tượng cùng 250 thành viên các đội chơi và thành viên Ban tổ chức nhằm cổ vũ, khuyến khích và truyền cảm hứng tinh thần tập luyện tới người dân.

GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết: "Năm nay, trước những biến đổi phức tạp cả về môi trường, kinh tế và chính trị trên quy mô toàn cầu, WHO lựa chọn một chủ đề có nội hàm ý nghĩa rất to lớn là: "Sức khỏe của tôi, quyền của tôi". Với khẩu hiệu ấy, cả thế giới hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền của mọi người, ở mọi nơi được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục và thông tin có chất lượng, cũng như nước uống an toàn, không khí sạch, dinh dưỡng tốt, nhà ở chất lượng…"

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý. Ảnh: B.D

Lãnh đạo Bộ Y tế kêu gọi người dân tiếp tục học tập tấm gương của Bác Hồ để hăng say, quyết tâm và kiên trì hơn trong thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.

"Tập luyện không cứ phải vào giờ nào cụ thể. Có thể buổi sáng, giờ nghỉ, hay buổi tối, chúng ta đều có thể tập luyện mỗi ngày miễn là phù hợp với thể lực cũng như thời gian của mỗi người. Chúng ta có thể chạy bộ, đi bộ, tập yoga hay bất kỳ môn vận động nào theo sở thích và điều kiện, hoàn cảnh, miễn là vận động đều đặn mỗi ngày", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

Người dân được tư vấn sức khoẻ, dinh dưỡng tại ngày hội. Ảnh: B.D

Ông Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, chương trình đã tỏa mạnh mẽ và có sức hấp dẫn đối với cộng đồng. Không chỉ tại Hà Nội hay TP.HCM, phong trào cùng nhau tập luyện, cùng nhau thực hành dinh dưỡng theo các hội, nhóm đang ngày càng phổ biến hơn ở nhiều tỉnh, thành.

Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 2 vẫn mang thông điệp xuyên suốt là "dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý" nhằm cổ vũ nhân dân cả nước hưởng ứng phong trào rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe và thực hành dinh dưỡng.

Các đội chơi tham gia thi trắc nghiệm và vận động tại ngày hội. Ảnh: B.D

Tại Ngày hội năm nay, 25 đội chơi đến từ các nhóm dinh dưỡng, thể dục trên địa bàn TP.HCM sẽ tham gia thi trắc nghiệm kiến thức dinh dưỡng và thi vận động tại sân khấu chính. Ngoài ra, còn có 10 gian tư vấn dinh dưỡng, sức khoẻ cho người dân do các bác sĩ, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thực hiện.