Tước danh hiệu Công an nhân dân với trung úy giết bạn gái, thả thi thể xuống sông Hàm Luông

Tối 2/1, Công an tỉnh Tiền Giang thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật "Tước danh hiệu Công an nhân dân" đối với trung úy Ngô Minh Thông.

Ngô Minh Thông, trinh sát hình sự công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang giết bạn gái đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Ảnh: M.H

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, Trung úy Ngô Minh Thông, trinh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy là người thực hiện án mạng đặc biệt nghiêm trọng, giết người mang thi thể thả trôi sông

Trước đó, ngày 29/12, người dân phát hiện một thi thể tại bờ sông Hàm Luông (thuộc xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre) nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định nạn nhân trong vụ án là chị N.T.H. (28 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và nghi phạm là Ngô Minh Thông (29 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại chị H. trên địa bàn TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang). Sau đó, Thông mang xác nạn nhân đến địa bàn tỉnh Bến Tre để phi tang.

3 ngày từ khi phát hiện thi thể, Công an tỉnh Bến Tre điều tra truy xét làm rõ nghi phạm là Ngô Minh Thông, sĩ quan công an thị xã Cai Lậy.