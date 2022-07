Ngày 30/7, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa xử phạt hành chính với ông T.T.K. (60 tuổi) và V.M.T. (49 tuổi, cùng trú Nghệ An), vì dừng, đỗ ô tô trên cầu Cửa Hội, gây mất an toàn giao thông.

Cụ thể, hai tài xế sẽ bị phạt tổng số tiền 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Riêng chủ xe khách chở 20 người dừng trên cầu, dàn hàng chụp ảnh do đang trong hành trình di chuyển, sẽ đến làm việc và xử lý sau.

Hình ảnh dừng xe cho khách xuống chụp ảnh giữa cầu Cửa Hội được camera hành trình ghi lại.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân, sau khi cầu Cửa Hội đi vào hoạt động, đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không dừng, đỗ xe trên cầu để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh một số phương tiện dừng trên cầu Cửa Hội để một đoàn khoảng 20 người mặc đồng phục dừng dàn hàng, xếp đội hình để chụp ảnh. Lúc này, một chiếc xe tải chạy qua suýt tông vào nhóm người này. Sự việc được camera hành trình của xe tải ghi lại và đăng lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Vào cuộc xác minh, Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân xác định được 3 phương tiện gồm 1 xe khách, 1 xe con và 1 xe bán tải đã dừng trên cầu Cửa Hội.

Cầu Cửa Hội được thông xe vào tháng 3/2021. Cây cầu bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng chiều dài tuyến hơn 5,2km, trong đó phần cầu dài hơn 1,7km. Chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m, tổng mức đầu tư của dự án là gần 1.000 tỷ đồng.

Clip xe khách dừng giữa cầu Cửa Hội cho người xuống chụp ảnh.