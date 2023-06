Tuổi 30, Chi Pu làm nghệ thuật 14 năm: Không ngừng nỗ lực nhưng vẫn đầy thị phi

Mới đây, Chi Pu đã đăng tải loạt khoảnh khắc đón tuổi 30. Vì lịch trình ghi hình show Đạp gió 2023 nên cô nàng đã chào tuổi mới tại Trung Quốc. Trên trang cá nhân, Chi Pu cho hay: "Thank you for all the birthday wishes. I’m the happiest I have ever been. Cheers to 30". (Tạm dịch: Cảm ơn vì tất cả những lời chúc sinh nhật. Chi đang có khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Chúc mừng tuổi 30!).



Dù chính chủ đã đăng tải bài viết mừng tuổi mới nhưng với nhan sắc trẻ trung, nhiều người vẫn không tin Chi Pu đã chính thức bước sang tuổi 30. Tính đến 2023, cô nàng đã có 14 năm hoạt động giải trí. Bên cạnh những thành công rực rỡ, tên tuổi của Chi Pu cũng gắn liền với không ít thị phi, đặc biệt sau khi lấn sân sang vai trò ca sĩ.

Chi Pu đón tuổi 30 rực rỡ. (Ảnh: Quang Minh)

Chi Pu bắt đẩu nổi tiếng nhờ tham gia Miss Teen

Năm 16 tuổi, Chi Pu tham gia Miss Teen 2009, tuy chỉ dừng chân ở top 20 nhưng nhờ ngoại hình sáng cô nàng bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng. Chi Pu đã được mời chụp ảnh quảng cáo, dần dần trở thành cái tên "hot" nhất, nhì giới trẻ Việt Nam thời điểm đó với lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.

Nữ ca sĩ đã không ngừng nỗ lực trong suốt 14 năm làm nghệ thuật. (Ảnh: Quang Minh)

Những vai diễn đầu tay và loạt thành tích ấn tượng

Chỉ trong năm 2013, Chi Pu đã tham gia các dự án phim ảnh khác nhau gồm: Phim truyền hình Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, phim điện ảnh Thần tượng, phim ngắn Cô gái trên tầng thượng do cô hợp tác sản xuất. Đáng chú ý, bộ phim đã nhận được giải Cánh diều vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất năm 2014.

Chưa hết, vai diễn Nana công chúa trong phim sitcom 5S Online đã giúp tên tuổi của Chi Pu ngày càng vươn xa. 5S Online cũng chính là bước đệm để Chi Pu từ một cô hot girl lấn sâu hơn lĩnh vực phim ảnh.

Năm 2014, Chi Pu quyết định "Nam tiến" và chăm chỉ tham gia những dự án phim như: Phim truyền hình Vẫn có em bên đời, phim điện ảnh Hương Ga và Chung cư ma. Tháng 6/2014, cô sản xuất bộ phim ngắn My Sunshine mang thông điệp ủng hộ cho cộng đồng LGBT. Chi Pu tự viết kịch bản, đồng đạo diễn (với Hà Nguyên) và đóng vai chính.

Nhan sắc và sự nghiệp rực rỡ của Chi Pu ở tuổi 30. (Ảnh: Quang Minh)

Đến tháng 5/2015, Chi Pu nhận vai diễn điện ảnh chính đầu tiên mang tên Yêu của đạo diễn Việt Max. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, Yêu thu về 12 tỷ đồng, thắng giải Phim điện ảnh được yêu thích nhất đồng thời giúp Chi Pu có tên trong Top 10 nghệ sĩ của năm tại Lễ trao giải Mai Vàng 2014.

Đến năm 2016, cô nàng tham gia sản xuất, viết kịch bản đồng thời kiêm vai chính cho web-series Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai.

Năm 2018, cô lần đầu tham gia một dự án điện ảnh hợp tác Việt - Hàn, bộ phim Lala: Hãy để em yêu anh đóng cùng thần tượng Hàn Quốc Jung Chae Yeon và rapper San-E.

Đến năm 2019, Chi Pu góp mặt trong bộ phim Chị chị em em cùng Thanh Hằng và Lãnh Thanh. Cũng nhờ vai diễn này, Chi Pu đã xuất sắc nhận về giải thưởng Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích tại Ngôi sao xanh 2020.

Năm 2022, Chi Pu vào vai Linh trong phim Mười: Lời nguyền trở lại, cho thấy một bước tiến mới về khả năng diễn xuất của cô. Người đẹp đã xuất sắc giành giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Ngôi sao xanh 2022.

Sau khi góp mặt trong loạt bộ phim đình đám, Chi Pu nhanh chóng gây dựng được tên tuổi và có chỗ đứng trong giới phim ảnh.

Chi Pu hiện đang gây ấn tượng tại thị trường giải trí Trung Quốc. (Ảnh: Quang Minh)

Chi Pu gây sốc khi chuyển hướng làm ca sĩ

Năm 2017, Chi Pu quyết định lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, mang hình ảnh mới đến cho khán giả. Chi Pu cho thấy sự đầu tư nghiêm túc khi là nữ ca sĩ đầu tiên của Việt Nam phát hành liên tục 4 MV Từ hôm nay, Cho ta gần hơn, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Talk To Me trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, chất giọng của Chi Pu thời điểm ra mắt bị đánh giá chưa phù hợp để được gọi là "ca sĩ".

Màn ra mắt khán giả kèm phát ngôn của Chi Pu trở thành đề tài nóng được bàn tán sôi nổi. Thời điểm đó, cô chia sẻ: "Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ"; "Ở Việt Nam chỉ cần cầm mic lên đã là ca sĩ rồi"...

Tính đến thời điểm hiện tại, mỗi khi ra mắt sản phẩm mới Chi Pu luôn nhận về không ít những đánh giá trái chiều về giọng hát, thậm chí là âm nhạc, hình ảnh trong các sản phẩm. Không chỉ vậy, nhiều lần Chi Pu khiến khán giả thất vọng vì có những màn hát live thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1993 vẫn không ngừng thay đổi và làm mới mẻ bản thân qua từng sản phẩm. Không thể phủ nhận mỗi MV Chi Pu khi ra mắt đều gây "bão" truyền thông.



Thành lập công ty riêng và thương hiệu thời trang Vera by Chi Pu vào năm 2013. (Ảnh: Quang Minh)

Chi Pu ghi điểm khi tích cực làm thiện nguyện

Không những chăm chỉ hoạt động nghệ thuật mà Chi Pu còn được biết đến là một nghệ sĩ rất tích cực làm thiện nguyện. Ở thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi Pu đã quyên góp 1 tỷ đồng, trao tận tay 5.000 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch Covid-19 tại Hà Nội và TP.HCM. Ngoài ra, Chi Pu còn đầu tư lắp đặt một phòng cách ly áp lực âm (trị giá 650 triệu đồng) tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Bên cạnh đó, Chi Pu và ê-kíp còn trao 700 phần quà Trung thu đến người dân tại Phú Yên, phát quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn và tặng tượng Phật cho chùa An Sơn. Cô đến một số điểm trường của tỉnh Lào Cai để tặng hàng nghìn chiếc áo ấm, chăn ga gối nệm cùng tivi, máy giặt, máy nước nóng lạnh và 70 suất học bổng Cùng em đến lớp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn….

Nữ ca sĩ ngày càng khẳng định tên tuổi của mình. (Ảnh: Quang Minh)

Chi Pu gây "sốt" khi tham gia Đạp gió 2023

Đến năm 2023, Chi Pu trở thành người nổi tiếng Việt Nam đầu tiên tham gia show giải trí ăn khách bậc nhất Trung Quốc - Đạp Gió 2023 cùng 32 nghệ sĩ nổi tiếng châu Á. Kể từ khi tham gia chương trình, Chi Pu luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả và truyền thông qua mỗi vòng công diễn. Đặc biệt, ở mỗi màn trình diễn, nữ ca sĩ luôn cố gắng mang đến những điểm nhấn ấn tượng rất riêng và luôn nằm trong top nghệ sĩ có điểm số bình chọn từ khán giả cao nhất. Chi Pu cũng nhận được nhiều lời khen khi tích cực quảng bá văn hóa Việt Nam tại cuộc thi.

Chi Pu gây "bão" với màn đu dây tại "Đạp gió 2023" (Nguồn: MangoTV)

Trong chương trình, Chi Pu được tin tưởng giao cho vai trò đội trưởng, dẫn dắt các thành viên. Thành tích cá nhân của cô nàng cũng liên tục lọt thứ hạng cao. Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Chi Pu ngày càng chinh phục khán giả và những màn trình diễn của cô nàng luôn được mong chờ tại chương trình này.