Tướng Công an thông tin việc khởi tố, bắt ông Phạm Đình Quý, giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý điều tra vụ án Vu khống, xảy ra năm 2020, tại tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ quy định của pháp luật và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự; ra Quyết định Khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 02 tháng), đối với: Hoàng Minh Tuấn; sinh năm 1980; nơi cư trú: Thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; về tội: Vu khống.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can; Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Minh Tuấn để điều tra về hành vi Vu khống.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an (Ảnh VNE).

Mở rộng công tác điều tra, căn cứ quy định của pháp luật và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, đối với: Phạm Đình Quý, sinh năm 1981; nơi cư trú: Khu phố 1, Phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đình Quý.

Ông Phạm Đình Quý khi chưa bị khởi tố (Ảnh IT).

Ngày 01/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam bị can (thời hạn 02 tháng) đối với Phạm Đình Quý về tội Vu khống. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can. Ông Phạm Đình Quý là giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Theo Tướng Tô Ân Xô, tại Cơ quan điều tra, bị can Hoàng Minh Tuấn và Phạm Đình Quý bước đầu đã khai nhận hành vi.

Theo thông tin từ Công an Đắk Lắk, bị can Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn đều đã khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất, có tổ chức thực hiện tội phạm, cố ý loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Lời khai nhận của bị can Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn phù hợp với các tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được. Sau khi khởi tố, điều tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn với bị can Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn, dư luận quần chúng nhân dân trong tỉnh đã đồng tình ủng hộ và kiên quyết phê phán đối với những nhận thức lệch lạc dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội của bị can Phạm Đình Quý và Hoàng Minh Tuấn. Đây là hoạt động có dấu hiệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thông qua bôi nhọ, vu khống lãnh đạo cấp cao của Đảng trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.